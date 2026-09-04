Ferran Torres le mandó un dardo al FC Barcelona

Ferran Torres, campeón del mundo con la selección española, salió del FC Barcelona en el mercado de verano. Ferran se marchó al PSG, actual campeón de la Champions. El delantero español considera que en el conjunto parisino hay más calidad que en el club catalán.

A mediados del mes de agosto, Ferran Torres hizo sus maletas para dejar al FC Barcelona. El atacante nacido en Foios estuvo tres temporadas y media en la entidad blaugrana. En su poco tiempo defendiendo los colores del PSG, Ferran ya ha podido observar algunas diferencias de trabajo.

“Sobre todo el dinamismo, la velocidad y la calidad de los jugadores. Cómo el mister (Luis Enrique) da libertad y cómo explica algo y luego sucede. Al final creo que eso marca la diferencia”, dijo el atacante de 26 años.

"¿Qué diferencias ves?”



"La calidad de los jugadores"



Os juro que me llevan preso si digo todo lo que pienso. Menudo peso muerto se ha quitado el equipo, tanto dentro como fuera del campo. pic.twitter.com/b3k3ycBbJ8 — Ángel B. Gallardo (@angelbgallardo) September 3, 2026

Ferran Torres considera que el PSG está un escalón por encima de sus rivales. El exdelantero del FC Barcelona reconoció que se sorprendió al ver los primeros entrenamientos del club. La forma en la que trabaja el PSG ha sido el principal argumento que sostiene su bicampeonato en la Champions.

“Son dos equipos diferentes, con más o menos la misma idea de juego. Aún me tengo que seguir adaptando, pero cuando vi los entrenamientos pude confirmar por qué han ganado las últimas 2 Champions. Ojalá me ayuden a ganar mi primera y su tercera consecutiva”, agrego.

Ferran Torres vs. FC Barcelona

Por cuestiones del azar, el FC Barcelona y el PSG se enfrentarán en esta nueva edición de la Champions. Es decir, Ferran Torres enfrentará a sus excompañeros. El conjunto parisino recibirá a los blaugranas en Parque de los Príncipes el 20 de octubre por la tercera jornada del torneo.

“Va a ser un partido especial ante el FC Barcelona. Jugué ahí durante 4 años y medio así que será muy emocionante. Trataremos de ganar, pero ya veremos. Creo que hoy PSG es el mejor equipo del mundo, pero por ello tendremos más presión que los demás”, concluyó.

Ferran Torres fires warning to Barcelona as PSG star prepares for 'exciting' Champions League reunion ?



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