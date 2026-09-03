Lautaro Martínez reveló que rechazó al FC Barcelona

El argentino Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, afirmó que el interés del Barcelona en ficharle durante el mercado estival “fue un honor” para él, pero que tiene muy clara su intención de quedarse en el conjunto ‘nerazzurro’.

“¿El interés del Barcelona? Ha sido un honor para mí, pero en mi cabeza ya está todo claro. En este momento, mi vida está en Milán. He elegido quedarme en el Inter porque aquí estoy bien y tengo ganas de quedarme para hacerlo aún mejor”, dijo en declaraciones a Sky durante la ‘Gran Galà del Calcio’, recogidas este viernes por los principales medios italianos.

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???? LAUTARO MARTÍNEZ CONFIRMS THE BARCELONA RUMOURS WERE TRUE!



?? Lautaro Martínez:



“The rumours linking me with Barcelona were true, but in the end I preferred to stay here with my teammates and the Inter fans.”



“Inter, for me, means pride,? — Pitch Wire (@wire_pitch) September 2, 2026

La situación en torno a su compatriota Julián Alvarez llevó al Barcelona a valorar otras opciones para su ataque, entre ellas Lautaro Martínez, líder indiscutible y capitán del Inter que tiene contrato hasta junio de 2029.

El argentino, que llegó al Inter en 2018, destacó que en el equipo del norte de Italia está bien y que está “muy contento” con los compañeros y con el club.

“El año pasado ganamos dos trofeos. Volvimos a ganar la Copa Italia, que llevaba dos años sin llegar. Ganamos otro ‘Scudetto’ y un campeonato muy difícil durante todo el año, con equipos muy fuertes. Hicimos un trabajo excelente“, recalcó.

???? Lautaro Martínez: “Barcelona links made me proud but I want to stay here, my only clear desire is to stay at Inter”.



“I love this club, I love these people, I love the fans. I will stay here as long as they want me”, told Sky. pic.twitter.com/WZEe3u0cTe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2026

También dedicó unas palabras a Leo Messi tras su salida de la selección argentina, una marcha que valoró como una “pérdida enorme para el fútbol (…) (Messi) nos transmitió muchísimos valores”, subrayó.

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