Raphinha supera a Mbappé como líder de goleo en LaLiga tras doblete ante el Rayo Vallecano

Raphinha se convirtió en el nuevo líder de la tabla de goleadores de LaLiga después de marcar un doblete en la victoria del Barcelona por 5-2 sobre el Rayo Vallecano.

El atacante brasileño alcanzó los cinco goles en el campeonato español, uno más que Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, quien suma cuatro tantos después de las primeras tres jornadas.

El triunfo también permitió a Lamine Yamal estrenarse como goleador en esta edición de LaLiga. El joven atacante español marcó dos veces para completar una noche en la que el conjunto dirigido por Hansi Flick consiguió su tercer triunfo consecutivo.

4 goals in 1 pic pic.twitter.com/RJH2v2OZuX — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2026

Del otro lado, Sergio Camello fue la gran figura ofensiva del Rayo Vallecano al marcar los dos goles de su equipo y llegar a tres anotaciones en el torneo.

Raphinha se coloca como máximo goleador de LaLiga

El doblete frente al Rayo Vallecano permitió a Raphinha tomar el primer lugar de la clasificación de goleadores con cinco tantos.

El brasileño había marcado en las dos primeras jornadas y volvió a encontrar la portería en el Camp Nou para consolidarse como una de las principales armas ofensivas del Barcelona.

Con cuatro goles aparece Kylian Mbappé, mientras que un grupo de siete futbolistas comparte la tercera posición con tres anotaciones.

La clasificación de goleadores después de la tercera jornada queda de la siguiente manera:

5 goles: Raphinha (1 de penal), Barcelona

Raphinha (1 de penal), Barcelona 4 goles: Kylian Mbappé, Real Madrid

Kylian Mbappé, Real Madrid 3 goles: Álex Baena, Atlético de Madrid; Fermín López, Barcelona; Pierre-Emerick Aubameyang, Deportivo de La Coruña; Roberto Fernández, Espanyol; Yassir Zabiri, Racing; y Sergio Camello, Rayo Vallecano

Barcelona remonta ante un Rayo Vallecano que plantó cara

El Barcelona tuvo que emplearse a fondo para conseguir el triunfo. El Rayo Vallecano sorprendió al campeón en el minuto 12 con una combinación entre Álvaro García y Sergio Camello.

El extremo andaluz dejó atrás a Jules Koundé y encontró a Camello, quien conectó un remate potente para enviar el balón a la escuadra y poner el 0-1 en el marcador.

El gol significó además el primero que recibió Joan García en LaLiga, después de un comienzo en el que el Barcelona había dominado la posesión y generado varias aproximaciones sin encontrar precisión en los últimos metros.

La reacción azulgrana llegó apenas siete minutos después. Una combinación entre Pedri, Xavi Espart y Raphinha terminó con el brasileño superando a la defensa del Rayo mediante un regate antes de definir ante Dani Cárdenas.

Raphinha llegó a cuatro goles en la temporada y empató el juego para el Barcelona ????. pic.twitter.com/y1v9clAqLn — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 31, 2026

El empate dio paso a una rápida remontada. Solo 1 minuto y 41 segundos después, Lamine Yamal recibió el balón y sacó un potente disparo de zurda que se metió cerca de la escuadra para colocar el 2-1.

El atacante de Mataró había comenzado la temporada sin marcar en sus primeros dos partidos, ante el Elche y el Athletic Club, pero recuperó su protagonismo frente al Rayo.

Rayo Vallecano vuelve a meterse en el partido

Después de un primer tiempo en el que el Barcelona consiguió controlar buena parte de las acciones, el Rayo adelantó sus líneas tras el descanso y complicó la salida de balón del conjunto catalán.

La presión visitante generó espacios que el Barcelona aprovechó con sus jugadores de velocidad. Anthony Gordon apareció por la banda izquierda y su incursión terminó con un centro que Florian Lejeune desvió hacia su propia portería.

El 3-1 parecía encaminar el partido para los locales, pero el Rayo volvió a responder en el minuto 59.

Sergio Camello aprovechó una acción a balón parado para imponerse en el área y superar de cabeza a Joan García. El delantero alcanzó así los tres goles en el torneo y puso nuevamente al conjunto madrileño a una anotación de distancia.

Poco después, Camello tuvo una oportunidad para completar su triplete, pero Pau Cubarsí intervino para impedirlo.

Ante las dificultades de su equipo, Hansi Flick realizó modificaciones con los ingresos de Fermín López y Rodri, buscando recuperar el control del encuentro.

Raphinha vuelve a aparecer para sentenciar el partido

Cuando el Rayo Vallecano amenazaba con volver a igualar el encuentro, Raphinha apareció nuevamente.

El brasileño combinó con Anthony Gordon, quien lo dejó frente a la portería con un pase de tacón. Raphinha no perdonó y definió con un disparo seco para establecer el 4-2 en el minuto 71.

¡GOLAZO DEL BARCELONA! ???.



La asistencia de Gordon… ???. pic.twitter.com/DFnPRnywRF — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 31, 2026

El segundo gol de la noche le permitió alcanzar los cinco goles en LaLiga y superar a Mbappé en la carrera por el liderato de goleo.

El Rayo mantuvo su actitud ofensiva hasta los últimos minutos, pero el Barcelona encontró una última oportunidad para ampliar la ventaja.

En el minuto 90, Lamine Yamal volvió a marcar. El atacante recibió una asistencia de Adeyemi y definió con clase para establecer el 5-2 definitivo.

La próxima jornada pondrá nuevamente a prueba al Barcelona como líder de la competición y permitirá comprobar si Raphinha puede conservar el primer puesto entre los goleadores frente a la presión de Mbappé y del resto de los atacantes que ya comenzaron a acercarse a la parte alta de la clasificación.

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