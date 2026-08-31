Gabriel Jesús es el nuevo delantero del FC Barcelona

El FC Barcelona está a punto de cerrar la incorporación de Gabriel Jesús, delantero brasileño del Arsenal, en una operación que el club catalán ha acelerado en los últimos días del mercado de verano. El atacante, de 29 años, llegaría al conjunto azulgrana por una cantidad cercana a los 10 millones de euros más variables.

El acuerdo entre Barcelona y Arsenal se encuentra avanzado y el futbolista podría viajar a la ciudad catalana para completar el proceso y firmar su nuevo contrato antes del martes 1 de septiembre, fecha prevista para el cierre del mercado de fichajes de verano.

La llegada de Gabriel Jesús responde a la necesidad del Barcelona de incorporar un delantero centro. El club esperó hasta la recta final de la ventana de transferencias para avanzar por un jugador de esa posición, después de las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres.

La negociación también está vinculada con el intento fallido del Barça de fichar a Julián Alvarez. El delantero argentino del Atlético de Madrid era la primera opción de la entidad para reforzar el ataque, pero la negativa del club rojiblanco a negociar su salida llevó a los azulgranas a buscar otra alternativa.

??? BREAKING: Barcelona agree deal to sign Gabriel Jesus from Arsenal, here we go!



Exclusive details: medical booked on Monday, #AFC to receive ?10m package plus add-ons for permament deal.



Gabriel Jesus will travel for medical as authorized by Arsenal. pic.twitter.com/Y4nFKERn3y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

Gabriel Jesús, una alternativa con experiencia europea

Aunque el brasileño se perfila como el nuevo refuerzo ofensivo, el interés del Barcelona por Alvarez no ha desaparecido. La entidad catalana mantiene la intención de intentar su contratación en el futuro, especialmente después de que el propio atacante argentino expresara durante este verano su deseo de abandonar el Atlético de Madrid y su preferencia por incorporarse al Barça.

Gabriel Jesús, mientras tanto, aporta una trayectoria consolidada en el fútbol europeo. Formado en Palmeiras, el atacante se convirtió en internacional con Brasil y desarrolló buena parte de su carrera en Inglaterra, donde defendió las camisetas del Manchester City y Arsenal.

Con el City marcó 95 goles en 236 partidos. Posteriormente, registró otros 32 tantos en 123 encuentros con el Arsenal. El club londinense lo incorporó en el verano de 2022 después de pagar algo más de 50 millones de euros por su fichaje.

Su etapa en Londres, sin embargo, estuvo condicionada por una grave lesión. En enero de 2025 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, un problema físico que afectó su continuidad y su rendimiento posterior.

Después de completar su recuperación, Gabriel Jesús disputó 27 partidos durante la temporada pasada y terminó con seis goles.

El delantero brasileño llegaría al Barcelona con un contrato con el Arsenal que expira el próximo 30 de junio. La posibilidad de que ambas instituciones hayan alcanzado un acuerdo por una cantidad cercana a los 10 millones de euros más variables permite al conjunto catalán resolver en los últimos días del mercado una de las necesidades que habían quedado pendientes para la plantilla.

La incorporación también supone una modificación en los planes iniciales de Hansi Flick y del director deportivo Deco. Ambos habían identificado la posición de delantero centro como una de las prioridades para este mercado, pero la situación de Alvarez obligó al club a cambiar de objetivo.

El Barcelona tiene ahora el acuerdo encaminado y el siguiente paso será completar la llegada del jugador a España para formalizar su vínculo. Si se cumplen los plazos previstos, Gabriel Jesús podría convertirse oficialmente en futbolista azulgrana antes del cierre de la ventana de transferencias del verano.

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