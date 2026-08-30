Santiago Giménez confirma su pase al FC Porto, pero le urge una limpia en Catemaco

Tardó en llegar la resolución, pero al final del día Santiago Giménez pudo ver la luz al final del túnel en el mercado europeo. Lo que es todavía mejor, el delantero hizo valer su categoría de goleador internacional para destrabar los escritorios y concretar su pase definitivo al FC Porto de Portugal.

El llamado “Bebote” confirmó la negociación y declaró la importancia de su llegada a la escuadra de los Dragones, un movimiento que para los analistas de sillón podría ser considerado como un paso atrás en su carrera al abandonar la Serie A, pero la realidad es que el peso específico y el nivel del cuadro luso le permiten mantener el estatus entre los gigantes del Viejo Continente.

Las negociaciones entre el equipo de la Serie A y el de la Primeira Liga se dieron bajo condiciones sumamente particulares para que el atacante abandone la disciplina de los rossoneri. En San Siro ya no había cabida bajo el esquema del técnico Rúben Amorim, quien decidió jugársela a muerte con la capacidad de su compatriota Gonçalo Ramos.

El traspaso se retrasó de más debido a que la directiva italiana, al igual que el artillero de la Selección Mexicana, querían salir lo menos raspados posible de una operación que hace un par de años permitió que el exjugador de Cruz Azul y Feyenoord llegara al balompié italiano por una cifra cercana a los 28 millones de dólares.

En honor a la verdad, a Giménez en el AC Milan solo le faltó que le diera chorrillo para irse a dar una limpia con los brujos de Catemaco, Veracruz. Después de haber sido catalogado como un fichaje de oro en el balompié internacional, el destino le dio la espalda por completo.

???? BREAKING: FC Porto reach verbal agreement to sign Santi Giménez from AC Milan, here we go!



Free loan, ?18m plus bonuses as buy option clause that could become mandatory based on playing time and objectives



Giménez will fly soon to Portugal to complete the move. ??? pic.twitter.com/UUTMHg3OWK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2026

El bajo rendimiento colectivo provocado por una seguidilla de lesiones, especialmente una dolencia crónica en el tobillo, terminó por convertir al ariete azteca en el enemigo público número uno de los exigentes aficionados rossoneri, precipitando su salida del vestidor del norte de Italia.

Con el trato cerrado y las maletas sobre los rieles del ferrocarril rumbo a Portugal, el propio Santiago Giménez confirmó al periodista italiano Antonio Vitiello su incorporación a los Dragones, mostrándose sumamente emocionado por afrontar este nuevo reto en su trayectoria y declarando que está listo y feliz por recibir una nueva oportunidad en las canchas de Europa.

La noticia desató de inmediato la reacción de un sector de la fanaticada del Milan en las redes sociales, quienes sacaron la cara por el mexicano exigiendo de último minuto a la directiva una oportunidad de permanencia, aunque fuera como suplente de Gonçalo Ramos, pero en los despachos de San Siro quedó claro que no se está para berrinches.

De acuerdo con datos extraoficiales recabados en el entorno del mercado, el trato se cerró mediante un préstamo gratuito por la presente temporada y sin una obligación de compra forzosa. Sin embargo, el acuerdo estipula que si el FC Porto se convence de las capacidades del seleccionado nacional durante los próximos meses, los portugueses tendrán la opción de hacer válida la opción de compra definitiva tasada en $18 millones de dólares.

Con esta incorporación, Giménez se convertirá formalmente en el octavo jugador azteca en portar la camiseta de los Dragones en el país del tequila y el mariachi, uniéndose a la lista histórica de Héctor Herrera, Jorge Sánchez, Diego Reyes, Jesús “Tecatito” Corona, Miguel Layún, Omar Govea y Raúl Gudiño.

¿YA SE ARMÓ? ?



El futuro de Santiago Gimenez tal parece que ya está definido, pues en las últimas horas se dio a conocer que el acuerdo entre el AC Milan y el FC Porto por el delantero mexicano está "completamente cerrado", aunque aún hay un detalle por el cual no se ha hecho? pic.twitter.com/7Zm6lSV1Ig — MedioTiempo (@mediotiempo) August 30, 2026

El gran atractivo del movimiento de última hora es que el delantero mexicano se mantendrá en los escaparates de la élite mundial al disputar el nuevo formato de la Champions League. Giménez tendrá una vitrina inmejorable para cobrar revancha deportiva al tener que medirse en la fase regular ante sinodales de alta jerarquía.

Escuadras como el Manchester City, Real Betis, PSV Eindhoven, Napoli, Liverpool, Slavia Praga, LASK y un choque con un alto ingrediente morboso frente al Feyenoord, su antiguo club en los Países Bajos, una agenda que le podría venir de maravilla para recuperar la confianza de cara a las redes enemigas.

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