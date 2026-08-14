El plan del AC Milan para no salir raspado con el contrato de Santiago Giménez

El futuro de Santiago Giménez se mueve más que microbús en hora pico. Cuando todos daban por hecho que el delantero mexicano armaría las maletas para irse del AC Milan, este viernes el panorama dio un giro de tuerca.

Resulta que el técnico portugués Rubén Amorim armó su famosa “lista negra” de jugadores borrados para la próxima temporada y el nombre del “Bebote” no aparece por ningún lado, pero sin que hasta el momento haya una solución en el corto plazo.

La versión salió del borrador de Fabrizio Romano, el reportero que se sabe hasta lo que cenan los futbolistas en Italia. Según sus fuentes, Amorim no quiere rematar al mexicano ni ponerlo en la vitrina de las ofertas de fin de temporada.

Esto ya levantó sospechas de que en San Siro le quieren dar el beneficio de la duda y aguantarlo un añito más para ver si por fin le agarra el modo al rocoso y mañoso futbol de la Serie A, sobre todo cuando se asegura que los italianos apostaron por el portugués Goncalo Ramos como el relevo natural del mexicano.

Pero ojo, que en este negocio nadie da paso sin huarache. Que no lo hayan borrado no significa que ya tenga el puesto seguro para el próximo torneo. Más bien huele a que la directiva rossonera está jugando al vivo para proteger su inversión y no salir quemados en una inversión que generó gran expectación hace un año.

Saben perfectamente que, si lo devalúan en público, no va a faltar el club vivo que quiera llegar a picarle los ojos con una oferta de risa. El Milan pide mínimo 20 millones de dólares sobre la mesa, aunque en el fondo su tirada es recuperar los casi 27 melones que le pagaron al Feyenoord. Básicamente, están cuidando el barco para no salir perdiendo.

La realidad es que a Santi le han llovido pretendientes toda la semana, reales o inventados. Que si el Porto ya preguntó por él, que si Gennaro Gattuso hizo tremendo berrinche porque el mexicano le hizo el feo a un préstamo con la Lazio… El muchacho anda en boca de todos y lo quisieran tener en sus filas, pero en abonos chiquitos.

Para cortar por lo sano, el entorno del jugador ya puso orden: no se va a escuchar a nadie a menos que traigan una oferta formal y con billete en mano que convenza tanto al Milan como a su agente, Rafaela Pimenta.

Por si fuera poco, desde España ya le echaron el ojo. El diario El Correo de Andalucía soltó el pitazo de que el Real Betis de Manuel Pellegrini lo tiene en su lista de deseos. Los béticos quieren armarse hasta los dientes porque van por el sueño de la Champions League, y ven en el mexicano una opción viable bajo la modalidad de préstamo.

Al Betis le urge un tipo con hambre en el área, y a Santi le vendría de perlas un aire más hispano para recuperar la confianza, sobre todo porque en el ambiente europeo se le considera como una joya que solo requiere de confianza para volver a brillar.

La moneda está en el aire. El “Bebote” viene de un trago amargo en el Mundial 2026, donde la mala fortuna y una operación de tobillo previa lo condenaron a morder la banca, cerrando el torneo de la peor manera al salir lesionado contra Inglaterra.

El reto que tiene enfrente es monumental: demostrar que el bache fue solo una mala racha y que todavía tiene la pólvora seca para triunfar en el Viejo Continente. ¿Se queda a ganarse el puesto en Italia o busca revancha en España? Hagan sus apuestas.

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