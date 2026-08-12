Desde España buscan rescatar a Santi Giménez de su infierno en San Siro

Todavía siguen retumbando en los oídos de Santiago Giménez, delantero del AC Milan, las fuertes pedradas de Gennaro Gattuso, quien dejó claro que quería jugadores comprometidos al cien y no con medias tintas.

Y es que el mundialista de la selección de México no le hizo mucho caso a la oferta de la Lazio, pecando de selectivo, justo cuando llegó otro interesado en sus servicios como el Real Betis de Sevilla a querer entrarle al quite.

? Real Betis junta-se ao FC Porto na corrida pela contratação de Santiago Giménez, de acordo com o @elcorreoweb.

Arnaud Kalimuendo também está na lista dos “Béticos” para reforçar o ataque, adianta a mesma fonte. pic.twitter.com/vYRZwqqHcv — Diário de Transferências (@DTransferencias) August 12, 2026

Lo cierto es que al “Bebote” Giménez parece que le sobran las novias y su futuro inmediato se ve más cerca del Porto de Portugal, donde bien podría revivir sus grandes glorias. Pero la única y triste realidad es que en el AC Milan ya no entra ni en los planes de la banca.

Mucho menos después de que el actual timonel de la escuadra rossonera prefiriera jugársela y apostar todo por Gonçalo Ramos. Y es que, si somos honestos, el portugués tampoco fue una luminaria en el pasado Mundial; al contrario, pasó entre azul y buenas noches su rendimiento con la escuadra lusitana comandada por Cristiano Ronaldo, donde nomás no terminó de dar el estirón.

Al mundialista lusitano le tendieron la alfombra roja tras llegar procedente del Paris Saint-Germain, en un fichaje bomba que se cerró por una cifra récord para el club italiano de 74 millones de euros más variables. El portugués amarró un contrato de largo aliento hasta junio de 2031, lo cual prácticamente le dio con la puerta en las narices al artillero mexicano.

La madre del cordero de toda esta situación es un 2025 de los mil diablos que tuvo Giménez con la oncena italiana, donde nomás no dio una. Disputó un total de 37 partidos y apenas firmó 7 golecitos globales entre las temporadas 2024-2025 y 2025-2026.

Para colmo de males, su rendimiento se fue a pique por una maldita lesión en el tobillo que requirió cirugía y que al final lo dejó bastante tocado. La mala suerte lo persiguió al grado de que, en el partido definitivo de México en el mundial pasado contra Inglaterra, el tobillo le volvió a jugar chueco y sufrió un esguince en el ocaso del encuentro.

¡EL FUTURO DE SANTI GIMENEZ SIGUE DANDO DE QUÉ HABLAR!???



Con su continuidad en Europa todavía en el aire, Porto habría tomado ventaja en la carrera por Santiago Gimenez, después de que también trascendiera un supuesto interés de la Lazio. ??

En medio de los rumores sobre el? pic.twitter.com/yHRRh62486 — Claro Sports (@ClaroSports) August 11, 2026

Mantiene una alta cotización

No obstante que anda de capa caída y con la pólvora mojada, Santiago Giménez mantiene el cartel alto y las ofertas están a la orden del día en las oficinas del AC Milan. El gran dolor de cabeza es que la mayoría de los pretendientes llegan con la mano estirada buscando un préstamo con opción a compra, cuando el cuadro rossonero lo que quiere es dinero contante y sonante; están esperando que alguien se moche y ponga los 20 millones de dólares que están pidiendo por la ficha del jugador.

Por lo pronto, la nueva velita prendida para Giménez es el Real Betis, según un reporte del periódico Correo de Andalucía. El diario detalla que la escuadra bética ya le echa el ojo a las finanzas para ver si les alcanza para repatriar el olfato goleador del atacante azteca.

?? FC Porto have made contact with Santi Giménez camp over possible move from AC Milan.



Giménez would be keen on the move if clubs can agree on deal details. @MatteMoretto



??? https://t.co/FRv5BaHPGE pic.twitter.com/eBr02xNRIj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026

La idea en Sevilla es armar un trato inteligente que les permita rescatar a un Santi hambriento de revancha, esperando que el futbol español le siente bien y pueda sacarse, de una vez por todas, la espina clavada que le dejó su amarga aventura por San Siro.

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