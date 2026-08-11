DT Genaro Gattuso lanza dardo contra Santi Giménez: “Aquí tiene que venir gente que tenga ganas”

El futuro de Santiago Giménez vuelve a generar incertidumbre. Mientras el delantero mexicano continúa recuperándose de una lesión en el tobillo, los rumores sobre una posible salida del AC Milan han cobrado fuerza y ya aparecen dos destinos en el panorama: Lazio y Porto.

En medio de las versiones sobre el interés del conjunto italiano, el técnico Gennaro Gattuso fue cuestionado sobre la posibilidad de incorporar al atacante mexicano. Su respuesta dejó claro que no pretende convencer a ningún futbolista para llegar a su equipo.

“¿Giménez? Aquí debe venir gente que tenga ganas de estar. Yo no estoy acostumbrado a convencer a los jugadores. En el futbol no se puede prometer nada. Si uno tiene ganas debe venir y ponerse el casco, que es lo que necesitamos este año. De lo contrario es inútil”, declaró Gennaro Gattuso en conferencia de prensa.

Las palabras del entrenador llegan mientras el nombre de Santiago Giménez aparece entre las opciones que podrían cambiar de club durante este mercado de fichajes.

Gattuso sobre el posible fichaje de Santiago Giménez

El nombre de Santiago Giménez fue relacionado con la Lazio en los últimos días, aunque hasta ahora no existe confirmación de una negociación avanzada entre el club italiano y el delantero.

Gattuso evitó referirse a una posible operación concreta y centró su respuesta en el perfil de futbolista que busca para su equipo.

El entrenador italiano dejó claro que cualquier jugador que llegue a la Lazio deberá mostrar desde el primer momento disposición para asumir el proyecto y competir por un puesto.

Por ahora, sus declaraciones no confirman que exista una oferta formal por Giménez, pero sí mantienen abierta la posibilidad de que el delantero mexicano sea una alternativa para el conjunto italiano.

¿Santiago Giménez saldrá del Milan?

El futuro del delantero mexicano también está condicionado por los movimientos que realizó el AC Milan durante el mercado de fichajes.

El conjunto italiano incorporó a Gonçalo Ramos, procedente del Paris Saint-Germain, en una operación que, de acuerdo con la información proporcionada, alcanzó los $80 millones de dólares.

El atacante portugués apunta a ocupar un papel importante en el equipo, lo que podría reducir las oportunidades de Giménez en la ofensiva del conjunto dirigido por Rúben Amorim.

Sin embargo, por ahora no existe confirmación de que el Milan haya decidido desprenderse del mexicano.

La situación podría definirse conforme avance el mercado y dependiendo de la recuperación física del delantero.

Porto también aparece como opción para Giménez

Mientras la Lazio aparece como una de las alternativas, el Porto también ha sido relacionado con el futuro de Santiago Giménez.

De acuerdo con reportes citados en torno al mercado de fichajes, el conjunto portugués estaría más cerca de conseguir un acuerdo por el delantero mexicano.

El Porto conoce bien las características de Giménez y el futbol portugués podría representar una oportunidad para que el atacante vuelva a tener continuidad después de un periodo complicado por las lesiones.

Por ahora, ninguno de los dos escenarios se ha concretado y Santiago Giménez continúa perteneciendo al Milan.

Santiago Giménez se recupera de una lesión

El delantero mexicano actualmente se encuentra fuera de actividad debido a una lesión en el tobillo que sufrió durante los octavos de final del Mundial 2026, en el partido entre México e Inglaterra.

La lesión le ha impedido participar con normalidad en la pretemporada del AC Milan y mantiene al atacante en proceso de recuperación.

Su estado físico será un factor importante para definir su futuro inmediato, especialmente en un momento en el que distintos clubes han mostrado interés en incorporarlo.

Los números de Santiago Giménez con el Milan

Santiago Giménez llegó al Milan para el cierre de la temporada 2024-25 como uno de los principales fichajes del conjunto italiano.

Sin embargo, su paso por el club ha estado condicionado por diferentes problemas físicos.

En los 37 partidos que disputó con el Milan, el delantero mexicano registró siete goles y seis asistencias.

Ahora, mientras trabaja en su recuperación, su nombre vuelve a aparecer en el mercado de fichajes.

La Lazio y el Porto son dos de los clubes relacionados con su futuro, pero el siguiente movimiento de Santiago Giménez todavía está por definirse.

Sigue leyendo:

– ¿Milagro a la italiana o destino portugués? El Porto le sale al brinco a Gattuso por el ‘Bebote’ Giménez

– Thiago Silva, el inoxidable defensor que vuelve a Europa con 41 años

– Diego Lainez se suma a las críticas sobre la localía en la Leagues Cup 2026