Thiago Silva, el inoxidable defensor que vuelve a Europa con 41 años

El fútbol brasileño es la cuna de grandes futbolistas. Delanteros, mediocampistas, defensores y hasta porteros son constantemente firmados desde el fútbol brasileño para potenciar ligas de Europa. Pero no solo son jóvenes. Una leyenda como Thiago Silva volverá el Viejo Continente con 41 años. Silva jugará en el Porto.

En enero de 2005, Thiago Silva inició su exitosa carrera en Europa. El club que confió en sus cualidades fue el Porto, el mismo equipo que hoy vuelve a solicitar sus servicios para 2026.

El defensor sudamericano fue anunciado como nuevo jugador del Porto el 20 de diciembre con un contrato que finalizaría, en primera instancia, en junio de 2026. Sin embargo, los “Dragones” podrían ejercer la opción de contar con los servicios de Silva por un años más, al finalizar la temporada.

Thiago Silva llegó a coste cero después de rescindir su contrato con el Fluminense bajo mutuo acuerdo. El espigado central jugó 46 partidos con su club durante toda la temporada. Silva marcó 4 goles y concedió 1 asistencias durante 3,955 minutos dentro del campo.

El defensor brasileño de 41 años tendrá el objetivo de volver a posicionar al Porto entre los primeros puestos del torneo local y levantar un trofeo continental. Los “Dragones” son líderes de la Primeira Liga con 43 unidades (8 de ventaja sobre el Sporting Lisboa). El Porto está peleando por un puesto entre los clasificados a la UEFA Europa League (puesto 8 en la tabla general).

Una carrera para enmarcar

Thiago Silva firmó con el porto en 2005 como un futbolista con muchas ilusiones y un futuro muy prometedor por delante. 20 años después, Silva llega transformado como un veterano de mil batallas en el fútbol de Europa y con múltiples trofeos a su espalda.

En Europa Thiago Silva defendió los colores del Dinamo Moscow, Mialn, París Saint-Germain, Chelsea, además del Porto. El brasileño conquistó en Europa una Serie A, una Supercopa de Italia, siete Ligue 1, cinco Copas de Francia, seis Copas de la Liga de Francia, siete Supercopas de Francia, una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

