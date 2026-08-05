¿Milagro a la italiana o destino portugués? El Porto le sale al brinco a Gattuso por el ‘Bebote’ Giménez

A Santiago Giménez se le apareció la virgen en forma de leyenda italiana. El delantero mexicano tiene una oportunidad de oro para sacudirse la sal y revalorizar su carrera, pero todo depende de un hilo: que la alta cúpula del AC Milan dé luz verde al préstamo que la Lazio puso sobre la mesa en las últimas horas.

¿El autor intelectual del asunto? Nada menos que Gennaro Gattuso. El técnico italiano levantó la mano y aseguró que él se encarga de revivir deportivamente al canterano de Cruz Azul.

??? NO TODO ESTÁ PERDIDO PARA SANTI GIMÉNEZ



El entrenador Gennaro Gattuso podría terminar siendo su salvador en este 2026, para sacarlo de un AC Milan en el que parece no tener espacio ?https://t.co/OjMdfdGy1m — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) August 4, 2026

Pero aguanten el viaje, que en el negocio del fútbol no todo lo que brilla es oro. Las intenciones de ‘Ringhio’ Gattuso toparon con pared en las oficinas de San Siro. Resulta que al Milan no le hace ni un poquito de gracia prestar al mexicano así como así; ellos quieren billete verde de inmediato.

Pero aguanten el viaje, que en el negocio del fútbol no todo lo que brilla es oro y la Lazio ya tiene un rival de peso pesado. Las intenciones de ‘Ringhio’ Gattuso toparon con pared en las oficinas de San Siro, porque al Milan no le hace ni un poquito de gracia prestar al mexicano así como así; ellos quieren billete verde y rápido.

Es ahí donde el Porto de Portugal se sumó a la carrera con las garras por delante y pisando fuertísimo, listos para aguarle la fiesta a los romanos. Por eso, la directiva rossonera ya abrió de par en par la oficina para escuchar las ofertas lusitanas antes de regalar nada.

El método ‘Ringhio’ para curar el alma

En declaraciones que recoge este miércoles la Gazzetta dello Sport, Gattuso se plantó firme y presumió tener la fórmula secreta para levantarle el ánimo y el fútbol al ariete azteca. Y es que el panorama de Santi no es bonito.

FC Porto e Milan retomaram negociações por Santiago Giménez, avançado mexicano de 25 anos.



O clube rossoneri estará disponível para um empréstimo com opção de compra obrigatória de cerca de 20 milhões de euros, mas não há ainda acordo. pic.twitter.com/6WfyNvYGjs — Onze Contra Onze (@11contra11pt) August 4, 2026

Su nivel se desplomó dramáticamente en la temporada previa al Mundial 2026, tocando fondo con la Selección Mexicana en la justa mundialista, donde, para colmo de males, terminó roto de nuevo en el partido contra Inglaterra.

Gattuso no lo quiere como un simple parche o un fichaje de relleno. Fiel a su estilo temperamental pero protector, el estratega italiano se candidatea como el mentor que le devolverá la confianza a un romperredes que, no hace mucho, andaba cotizándose en la crema y nata de los delanteros mundiales tras romperla con el Feyenoord en los Países Bajos.

Colmillo a Gattuso le sobra. El buen ‘Ringhio’ sabe perfectamente lo que es raspar el lodo y alcanzar la gloria; picó piedra en el Perugia, se fue a curtir al Rangers de Escocia y pasó por la Salernitana antes de volverse un mito viviente en el Milan por más de una década, colgando las botas finalmente en el FC Sion suizo.

Como DT ya le tocó lidiar con la presión en el Nápoles, el Valencia y hasta en la selección de Italia. Con esa espalda, Gattuso jura que puede rescatar al ‘Bebote’, quien en el Milan nomás no cuajó: sumó 1,993 minutos en 37 partidos, firmando apenas 7 goles y 6 asistencias.

¿Y si te llama Gattuso? ??



El futuro de Santiago Giménez está en el aire y aparece la Lazio como uno de los equipos interesados en sus servicios ?????



Gennaro ya sabe lo que es trabajar con un mexicano ('Chucky') y quiere recuperar la mejor versión del 'Bebote' ???? pic.twitter.com/3gCeVZw1gh — AS México (@ASMexico) August 4, 2026

Esas cifras no bastaron para enamorar a los exigentes tifosi rossoneros. Para acabarla de amolar, el proceso de Giménez entró en crisis por culpa de una maldita lesión en el tobillo que lo mandó al quirófano seis meses antes de la Copa del Mundo, una pesadilla que le volvió a pasar factura en aquel doloroso duelo mundialista ante los ingleses.

El verdadero viacrucis: Don Dinero manda en Roma

El gran dolor de cabeza para que Gattuso se salga con la suya y vista a Santiago con la playera celeste de la Lazio es convencer a los hombres de pantalón largo en Milán. Una cesión con opción de compra no los convence de soltar el contrato del mexicano, y ahí es donde la puerca tuerce el rabo.

¡SANTIAGO GIMÉNEZ EN LA MIRA DEL PORTO! ???



El Porto busca el fichaje a préstamo del delantero mexicano. El DT ya sostuvo pláticas con Bebote y el acuerdo podría cerrarse en los próximos días. ???



¿El destino ideal para Santi? ??



Vía FOX Sports pic.twitter.com/2xT30KUPqr — juanfutbol (@juanfutbol) August 5, 2026

La realidad es que las arcas de la Lazio andan bastante flacas. Con el agua financiera al cuello, el cuadro de la capital romana no piensa entrar a ninguna subasta que supere los 20 millones de dólares. Así las cosas, el fichaje se perfila como una misión casi imposible, aunque Gattuso, fiel a su ADN de guerrero, no pierde la fe de que el milagro se concrete antes de que cierre el mercado.

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