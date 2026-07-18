La drástica respuesta de Santiago Giménez al ser cuestionado por su pelea con Hincapié

Cuando todo el entorno futbolístico esperaba que por fin se revelara el misterio, Santiago Giménez decidió mantener el candado. El delantero de la selección de México se negó a romper un “código de la cancha” al ser cuestionado sobre las palabras que le dirigió el ecuatoriano Piero Hincapié, las cuales detonaron una polémica expulsión en el pasado Mundial 2026.

Durante una conferencia de prensa con uno de sus patrocinadores, el atacante del AC Milan fue sorprendido por la directa pregunta de un niño, quien quería saber qué ocurrió en los minutos finales de aquel ríspido cruce celebrado en el Estadio Azteca.

?Un niño se atrevió a preguntarle lo que todos queríamos saber.

Durante un evento en México, cuestionaron a Santi Giménez sobre el tenso momento con Piero Hincapié en el partido contra Ecuador.

Giménez sorprendió con su respuesta y reveló la confesión que el jugador? pic.twitter.com/qk8vwm3yOd — FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) July 18, 2026

La respuesta del “Bebote” fue tajante, apelando a la mística vieja escuela del balompié:

“Todo el mundo me pregunta lo mismo, pero no sé si tengas edad para saber lo que me dijo. La realidad es que entre futbolistas tenemos códigos y lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Sé que tal vez si les digo aquí se va a volver viral y rompería un código, entonces no puedo decirlo, perdón”.

La polémica expulsión y la “Ley Prestianni”

El incidente en cuestión ocurrió el pasado 30 de junio en los minutos de compensación (90+5′) del partido de eliminación directa entre México y Ecuador. Tras un ríspido desencuentro provocado por la frustración del resultado, el defensor ecuatoriano —hoy figura del Arsenal— encaró a Giménez cubriéndose la boca con la mano para evitar que las cámaras leyeran sus labios.

Sin embargo, el silbante no dudó en aplicar de manera estricta la “Ley Prestianni”. Esta nueva normativa de la FIFA penaliza severamente a los futbolistas que lancen insultos o expresiones antideportivas mientras intentan ocultar sus gestos tapándose la boca, lo que provocó que Hincapié viera la tarjeta roja de forma inmediata.

¡SANTI GIMÉNEZ POR FIN ROMPIÓ EL SILENCIO! ????



¿Qué le dijo Hincapié?” Era la pregunta que todo el mundo se hacía tras la polémica expulsión del ecuatoriano en el partido frente a México por la famosa "Ley Prestianni". El delantero mexicano finalmente respondió y aclaró qué se? pic.twitter.com/NHgW1c9vfI — Quinto Partido (@quintopartidoof) July 18, 2026

Un Mundial complicado para Giménez

La discreción de Santiago Giménez fuera de las canchas contrasta con lo complejo que resultó su rendimiento dentro de ellas durante la justa veraniega. Bajo la gestión de Javier Aguirre, su participación quedó sumamente limitada, registrando escasos minutos ingresando desde la banca ante rivales como Corea del Sur, Chequia, Inglaterra y el ya mencionado Ecuador.

El momento exacto de la polémica: el ecuatoriano Piero Hincapié se tapó la boca para encarar y lanzarle palabras a Santiago Giménez, un gesto que le costó caro, ya que terminó siendo expulsado del encuentro por dicha acción. ?? #Mexico pic.twitter.com/eowhGcqymw — FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) July 1, 2026

A pesar de llevarse este secreto “a la tumba”, el delantero busca darle vuelta a la página de las interrogantes y enfocarse por completo en el inicio de su temporada vacacional, antes de reportar con el AC Milan para encarar una nueva campaña en la Serie A de Italia.

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