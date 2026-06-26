Santiago Giménez con más obstáculos en el Milan al firmar al portugués Gonçalo Ramos

Nada favorable pinta el futuro para Santiago Giménez, delantero de la selección de México, en el AC Milan después de la contratación del técnico portugués Ruben Amorim, quien como primera decisión ha aprobado el fichaje de su compatriota Gonçalo Ramos, atacante que jugó en el Paris Saint-Germain.

Santiago Giménez ha anotado 7 goles oficiales con el AC Milan, tomando en cuenta sus participaciones en la Serie A, la Coppa Italia y la UEFA Champions, pero la grave noticia es que en la temporada y media que ha jugado con el cuadro rossoneri logró anotar cinco en medio año y en toda una campaña se fue en blanco.

???? BREAKING: Gonçalo Ramos to AC Milan, here we go! Deal agreed between the clubs and on player side.



Club record signing for AC Milan, breaking Leão record as it was ?50m ? fee will be way in excess of this with add-ons.



Deal also done on player side. ?? pic.twitter.com/UsFjbJE6QM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026

Giménez se vio afectado por una lesión desde diciembre pasado que prácticamente lo relegó del equipo durante los últimos seis meses y por esa razón el técnico Amorín, en espera de que se defina el futuro de Giménez, ha optado por traer a su compatriota Ramos.

El fichaje del delantero portugués genera resquemor en el horizonte de Santiago Giménez, pues es competencia directa en el puesto de delantero centro, pero que sin duda es algo con lo que tiene que estar acostumbrado a vivir el exdelantero de Cruz Azul de México y del Feyenoord de Países Bajos.

Ramos representa un fichaje muy elevado por el AC Milan, superando supuestamente lo que pagó el Inter de Milán por el belga Romelu Lukaku en 2019, además de superar la inversión que el propio conjunto rossonero realizó por Rafael Leão hace varios años y que rondaría los 74 millones de euros.

La directiva del Milan se hizo de los servicios de este delantero, dejando sin opciones a otros equipos que estaban interesados en el artillero luso. La buena relación entre el propietario del club, Gerry Cardinale, y el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, fue determinante para destrabar una negociación que avanzó con rapidez durante las últimas semanas.

Gonçalo Ramos es el primer fichaje del proyecto de Ruben Amorim para buscar el éxito con el AC Milan, por lo cual no dudó en traer a su compatriota después de que el ataque fue la zona de mayor debilidad del equipo rossonero y en este sentido, la presencia de Giménez se ve amenazada.

Ramos también mostró interés en formar parte de las filas del Milan, tomando en cuenta que ya conoce al entrenador, donde considera que tendrá todo el apoyo a la hora de decidir a quién poner en la delantera en lugar de otros atacantes.

? @abolapt: Ruben Amorim has approved the sale of Santiago Giménez. pic.twitter.com/26066A1Cl0 — Milan Posts (@MilanPosts) June 26, 2026

Mientras se concreta su incorporación, Gonçalo Ramos continúa concentrado con la selección de Portugal en Florida. Hasta ahora, el delantero únicamente ha disputado unos minutos en la Copa del Mundo 2026, ingresando de cambio en el partido frente a la República Democrática del Congo, y se prepara para el último encuentro de la Fase de Grupos ante Colombia.

Mientras existe la versión de que AC Milan y el FC Porto están negociando el pase del mexicano en una cantidad cercana a los 28 millones de euros más siete millones en bonos para un total de 35 millones de euros (39 millones, 880 mil dólares).

? BREAKING: Santiago Gimenez is set to join FC Porto.



Negotiations between the two clubs are now at an advanced stage, with the deal being discussed around ?28M plus ?7M in bonuses.



Milan are open to the sale, while Gimenez is understood to like the destination.



Less than? pic.twitter.com/TmhNh0McnW — Automated AC Milan (@contextacmilan) June 25, 2026

Mientras que en el entorno del Orlando City de la Major League Soccer (MLS) se asegura que no existe interés alguno en Giménez y mucho menos alguna negociación al respecto.

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