Santiago Giménez podría cambiar de aires en Italia

Santiago Giménez tuvo una temporada complicada con el AC Milan por sus problemas físicos. Muchos reportes han vinculado al mexicano fuera del club. Gennaro Gattuso alzaría su mano para intentar adquirir los servicios de Giménez.

Gennaro Gattuso iniciará un nuevo proceso en el fútbol italiano después de haberse quedado fuera del Mundial de 2026 con la selección. Al mando de la Lazio, Gattuso buscaría limpiar su imagen. Para ello, el exjugador del AC Milan querría a un delantero centro de jerarquía.

“La Lazio de Gennaro Gattuso está buscando un nuevo delantero centro como prioridad absoluta (?) Primero habrá que entender el presupuesto a disposición del equipo biancoceleste”, informa el portal de Gianluca Di Marzio.

UN NUEVO INTERESADO EN SANTI ???



??? Según reportan medios italianos, Lazio agrega al Bebote a su lista de pretendidos de cara a la temporada 2026/27.



?? Si bien aún no ha existido un contacto entre clubes, todo parece encaminar a que Giménez no continuará en el Milan.? pic.twitter.com/wQ4wyrZ7Vd — Olé USA ?? MEX ?? (@DiarioOleUSA) June 8, 2026

En este sentido, en el plan de Gennaro Gattuso entraría Santiago Giménez. Los reportes de varios medios italiano han informado que la salida del mexicano del conjunto Rossoneri estaría sobre la mesa. Gattuso piensa que el “Bebote” podría resultarle útil.

“En caso de que hubiera una posibilidad, Gattuso querría al delantero mexicano del Milan Santiago Giménez”, agrega el portal.

Santiago Giménez solo pudo disputar 18 partidos en la temporada, pero muchos de ellos fueron ingresando desde el banquillo. Giménez solo marcó un gol concedido 3 asistencias en poco más de 1,000 minutos dentro del campo.

Solo en la Serie A

En caso de que logre concretarse la transacción, Santiago Giménez tendría que despedirse de las competiciones europeas, al menos por una temporada. El AC Milan finalizo en puestos que otorgan cupos a la UEFA Europa League, la Lazio quedó con las manos vacías.

“Le Aquile” finalizó en la novena posición de la Serie A. La Lazio dejó un registro de 14 victorias, 12 empates y 12 derrotas en el torneo local. Maurizio Sarri no pudo llevar al club en puestos de competiciones continentales. Quedaron a 5 puntos de la Conference League.

?? BREAKING: GENNARO GATTUSO WANTS TO SIGN SANTIAGO GIMENEZ FOR LAZIO!



The Mexican striker is the DREAM SIGNING of the Italian manager and AC Milan legend. ????



Via @DiMarzio – @SkySport pic.twitter.com/0EHUmSvARN — All Fútbol MX ?? (@AllFutbolMX) June 7, 2026

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