Willian Pacho entra en la élite y el gobierno de Ecuador celebra su bicampeonato de Champions League con el PSG

Ecuador celebró este sábado un nuevo éxito internacional de Willian Pacho, quien conquistó su segunda Champions League con el Paris Saint-Germain (PSG) tras la victoria del conjunto francés sobre el Arsenal en una dramática definición por penaltis.

El logro del zaguero ecuatoriano provocó reacciones inmediatas de autoridades nacionales, que destacaron la relevancia de su conquista en el futbol europeo y su impacto para el deporte del país.

El Gobierno de Ecuador reconoce la conquista de Willian Pacho

El Gobierno ecuatoriano calificó como un hecho sin precedentes la nueva consagración del defensor tricolor, quien se convirtió en el primer futbolista de Ecuador en levantar en dos ocasiones el trofeo más prestigioso del futbol de clubes.

“¡Felicitaciones a Willian Pacho por conquistar por segunda ocasión la ‘Champions League’. Un logro histórico que lo convierte en el primer ecuatoriano en levantar por dos ocasiones la tan anhelada ‘Orejona'”, publicó el Viceministerio del Deporte en su cuenta de la red social X junto a una fotografía del defensa nacional.

“Ahora el desafío está con la tricolor en la Copa Mundial de Fútbol”, añadió la institución, en referencia a los compromisos que afrontará la selección ecuatoriana en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

¡Felicitaciones a Willian Pacho por conquistar por segunda ocasión la @ChampionsLeague! ??



Un logro histórico que lo convierte en el primer ecuatoriano en levantar por dos ocasiones la tan anhelada "Orejona". ?



Ahora el desafío está con la tricolor en la @fifaworldcup_es. ? pic.twitter.com/iYLphM03hV — Viceministerio del Deporte ?? (@DeporteEc) May 30, 2026

Las felicitaciones para la figura ecuatoriana del PSG

La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, también dedicó un mensaje al defensor tras la obtención del título continental.

“Tu talento, disciplina y entrega son inspiración para las nuevas generaciones. ¡Que sigan los éxitos!”, agregó.

Las muestras de reconocimiento se multiplicaron en distintos sectores del país, donde el nombre de Willian Pacho acaparó los reflectores tras una nueva coronación europea con el PSG.

PSG se corona bicampeón de la Champions League

El Paris Saint-Germain conquistó su segunda Champions League consecutiva al superar al Arsenal en la final disputada en el Puskas Arena de Budapest.

Tras el empate 1-1 en tiempo extra, el encuentro se definió desde el punto penal. Kai Havertz adelantó al Arsenal al minuto 6, mientras que Ousmane Dembélé igualó para el conjunto parisino al 66 desde los once pasos.

En la tanda definitiva, el equipo dirigido por Luis Enrique Martínez se impuso por 4-3 luego del fallo de Gabriel Magalhaes en el décimo lanzamiento.

Ecuador tuvo protagonismo en ambos finalistas

La final tuvo un significado especial para el futbol ecuatoriano, ya que además de Willian Pacho con el PSG, el Arsenal contó en sus filas con el también seleccionado nacional Piero Hincapié.

Horas antes del encuentro, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, compartió una fotografía de ambos futbolistas vistiendo la camiseta de la selección nacional.

“Orgullo ecuatoriano”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Tras la final, diversas autoridades y representantes políticos se sumaron a las felicitaciones para ambos jugadores, destacando el protagonismo de los futbolistas ecuatorianos en uno de los escenarios más importantes del futbol mundial.