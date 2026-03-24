Moisés Caicedo asegura que Ecuador no le teme a Alemania

La selección de Ecuador está en Madrid, España, preparando sus próximos partidos amistosos y ya manda señales claras de cara al Mundial 2026. Una de sus grandes figuras, Moisés Caicedo, no se guardó nada y adelantó el equipo está listo para competir contra cualquiera, sin temor y con ambición.

El mediocampista campeón del mundo a nivel de clubes con el Chelsea encendió el ambiente previo a los amistosos internacionales con una declaración que refleja la mentalidad del grupo, ya que aseguró que los seleccionados de La Tri “no” le temen a Alemania ni a ningún equipo de los que enfrentarán en el Mundial 2026 (en el que están en el grupo E, emparejados también con Curazao y Costa de Marfil), cuando se le cuestionó en conferencia de prensa.

Ha llegado Moisés Caicedo a Madrid 🇪🇸, el campeón del Mundo de Ecuador ⚽️🌎 pic.twitter.com/CkkxYGDuw4 — PANCHO MOLESTINA (@fmolestinae) March 23, 2026

Ecuador se prueba ante potencias: Países Bajos y Marruecos en la mira

Instalados en España, la selección de Ecuador afina detalles en Butarque antes de enfrentar dos duros sinodales: Marruecos en Madrid y Países Bajos en Eindhoven.

Para Moisés Caicedo, el choque ante los neerlandeses será una auténtica prueba de fuego para medir el verdadero nivel del equipo y lo consideró una buena oportunidad de “conocer” en qué punto se encuentran.

¿Jugará Caicedo el debut del Mundial 2026?

Una de las grandes incógnitas rumbo al torneo es si Moisés Caicedo podrá disputar el primer partido del Mundial 2026, tras su expulsión ante Argentina en las eliminatorias.

Lejos de mostrarse preocupado, el ecuatoriano dejó entrever confianza en su presencia: “Yo creo que sí, pero todavía no lo sé al cien por cien, pero hay una gran posibilidad de que pueda jugar”, adelantó.

Moisés Caicedo sobre poder jugar contra Costa de Marfil en el debut del mundial



“Es una posibilidad muy alta y parece que voy a poderlo jugar y estoy muy contento porque saber que no iba a poder jugar el primer partido me pone muy triste…”



“Tratamos de cuidarnos de la mejor… pic.twitter.com/nxy0n4luxL — José Alberto Molestina E. 🇪🇨 (@jamolestina) March 24, 2026

Baccacece arma un Ecuador competitivo y sin complejos

El técnico Sebastián Baccacece convocó a 34 futbolistas para esta gira europea, apostando por un grupo sólido que busca llegar en su mejor versión al Mundial 2026.

En ese proceso, Moisés Caicedo se mantiene como líder dentro y fuera del campo, enfocado en llevar a la selección de Ecuador al siguiente nivel, ya que quieren “hacer las cosas bien” para poder mejorar en el tiempo que queda para el Mundial 2026.

Euforia ecuatoriana en Madrid: Apoyo total a su selección

El paso de la selección de Ecuador por España ha desatado una ola de apoyo entre sus aficionados, algo que motiva aún más al grupo.

Moisés Caicedo no ocultó su emoción por el recibimiento en la capital española y se mostró muy contento por la acogida y la cantidad de aficionados que los han arropado estos días.

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