Luis Enrique histórico: iguala Champions de Guardiola y Zidane

La etapa de Luis Enrique al frente del París Saint-Germain continúa acumulando títulos y registros. El entrenador español condujo al conjunto francés a una nueva coronación europea al conquistar la UEFA Champions League por segunda temporada consecutiva, después de superar al Arsenal en una final que se resolvió en la tanda de penaltis tras remontar una desventaja de 0-1 durante el encuentro.

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Con este nuevo éxito, el técnico suma tres títulos de UEFA Champions League en su carrera. El primero llegó en 2015 como entrenador del Barcelona, mientras que los otros dos los consiguió con el PSG en las temporadas 2024-25 y 2025-26.

La conquista también le permitió igualar la marca de Pep Guardiola y Zinédine Zidane, ambos con tres títulos en la máxima competición continental. Por delante de ellos únicamente permanece Carlo Ancelotti, líder histórico con cinco coronas, obtenidas entre el AC Milan y el Real Madrid.

La temporada 2025-26 terminó con un balance de cinco trofeos para el club parisino. Además de la UEFA Champions League, el PSG levantó la Ligue 1, la Supercopa de Europa, la Supercopa de Francia y la Copa Intercontinental. La única competición que no logró conquistar fue la Copa de Francia.

El recorrido reciente de Luis Enrique en París refleja una constante acumulación de éxitos. En la campaña 2023-24 obtuvo la liga, la copa y la supercopa francesas, aunque quedó eliminado en semifinales de la UEFA Champions League. Un año después añadió el título europeo a su palmarés y ganó cuatro de los cinco torneos disputados, con la excepción del Mundial de Clubes, en el que cayó por 3-0 ante Chelsea.

Una final sufrida y un proyecto que no quiere detenerse

Tras la victoria sobre Arsenal, Luis Enrique destacó la relevancia de conseguir una segunda UEFA Champions League consecutiva para una institución que apenas había conquistado la competición por primera vez un año antes.

“Yo como esto sólo se lo he visto hacer al Madrid, no tengo ni idea de como va. La primera fue histórica. La segunda lo va a ser más. París y el PSG necesitaba meter en el grupo de los mejores equipos y ya no queremos bajarnos si queremos seguir ahí identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente”, declaró a Movistar Plus.

El entrenador reconoció las dificultades que presentó el conjunto inglés, que abrió el marcador y obligó al PSG a remar contracorriente.

“Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Ha costado Dios y ayuda, pero en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando”, comentó.

Sobre la definición desde los once metros, el técnico rechazó atribuir el desenlace a la suerte y recordó una experiencia adversa en el Mundial de Catar 2022 con España.

“Perdí la de Marruecos con España y me mataron por eso. Cuando uno llega a los penaltis depende de la calidad de los jugadores. No es suerte. De la calidad de los porteros y luego del azar. Una tanda de penaltis no va a cambiar la actuación del Arsenal ni la nuestra”, señaló.

Luis Enrique también elogió la actitud de sus futbolistas y aseguró que mantienen la ambición intacta de cara al futuro.

“A estos jugadores los tengo que parar de entrenar. Y siguen entrenando. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, no tiene ningún mérito para mí. Es al revés. Les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro y el nivel será altísimo. Cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada”.

El técnico concluyó afirmando que ambos equipos hicieron méritos para quedarse con el título, aunque valoró especialmente el recorrido de su plantilla durante toda la campaña.

“Pero creo que merecemos ganar esta final. También, y no voy a engañar, la merecía ganar el Arsenal. Pero lo que hemos hecho a lo largo de la temporada es algo destacable y estamos muy contentos“.

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