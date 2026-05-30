El Paris Saint-Germain le gana en penales al Arsenal y es bicampeón de la Champions

El Arsenal y el Paris Saint-Germain se midieron en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Después de igualar 1-1 en los 90 minutos con goles de Kai Havertz y Ousmane Dembélé. Por la vía de los penales (4-3) el PSG conquistó la segunda Champions de su historia. El conjunto francés se une al Real Madrid como los únicos bicampeones en este nuevo formato del torneo.

El PSG salió con Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. El Arsenal inició el encuentro con David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly, Martin Ødegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Kai Havertz.

Los primeros minutos fueron de mucho estudio entre ambos equipos. El PSG y el Arsenal se presionaban en campo contrario y no permitían una salida sencilla. Esto hizo que se produjera el primer gol del partido. Un intento de despeje de Marquinhos fue bloqueado por Leandro Trossard. El rebote le quedó a Kai Havertz. El alemán aprovechó su velocidad y, cuando parecía que se quedaba sin ángulo, disparó sobre la humanidad de Matvéi Safónov.

¡HAVERTZ LA PUSO DONDE QUISO! ???



Primera oportunidad del Arsenal en la final de la Champions League: GOL ?#UCLxDAZN



Disfruta de la @championsleague en español en EEUU, en DAZN | https://t.co/hFi05Zmya5 pic.twitter.com/csf6hMKv3d — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 30, 2026

Este gol favoreció al conjunto inglés. Aunque esto puede sonar obvio, la realidad es que el Arsenal es un club que sabe administrar sus ventajas. No está de más recordar que los “Gunners” solo había recibido seis goles en toda esta edición de la Champions. Con el resultado a favor, la defensa inglesa se hizo más sólida.

DOS FINALES, DOS GOLES ???



Kai Havertz marca para el Arsenal y repite como en 2021 con el Chelsea #UCLxDAZN pic.twitter.com/G4qBm2iSOe — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 30, 2026

En 20 minutos del encuentro el Paris Saint-Germain no pudo realizar ningún remate al arco. De hecho, el conjunto parisino solo realizó un remate sin mucho peligro lejos del arco de Raya. El conjunto francés dominó más del 70% la posesión del balón en este primer tramo del encuentro, pero no hubo profundidad ofensiva. Además, el PSG tuvo dos tiros de esquina, pero ese es un punto a favor del conjunto inglés y eso se notó.

El bloque bajo del Arsenal tras el gol de Havertz ???#UCLxDAZN pic.twitter.com/9tdefRFjeo — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 30, 2026

No deja de ser llamativa la falta de ideas y desequilibro en ataque del PSG. Un club con jugadores de la talla de Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia no pudo generar acciones de peligro en el arco rival. Esta falta de productividad se debió al gran bloque defensivo del Arsenal y la férrea presión al portador. Los Gunners renunciaron a la pelota, pero cuando tenían el balón en sus pies se volcaban rápidamente en ataque. En tres o cuatro toques llegaban cerca del área del conjunto francés.

EL PSG DOMINA LA POSESIÓN, PERO EL ARSENAL MANDA EN EL MARCADOR ?#UCLxDAZN pic.twitter.com/CQ9yW5sDnu — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 30, 2026

A pesar de que el PSG siguió inclinando la cancha, la jugada más clara de la primera mitad también le perteneció al Arsenal. El PSG recibió muhcos goles en la temporada. La defensa parisina no fue tan sólida y, en jugadas asociativas a un solo toque, las felanecias quedaban demostradas. En una consecución de pases entre Bukayo Saka, Martin Ødegaard y Kai Havertz dejaron de frente al arco al alemán, pero en su segunda ocasión del encuentro no pudo superar a Matvéi Safónov.

Segundo tiempo

Tuvieron que pasar 55 minutos de partido para que llegara el primer remate al arco del Paris-Saint Germain. Este primer remate fue un tiro libre frontal a unos 28 metros del arco. El disparo fue de Vitinha, pero el remate no preocupó demasiado a David Raya.

Después de tanta paciencia el PSG tuvo la primera jugada de gran desparpajo y calidad en el encuentro. Una pared entre Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia desestabilizó la defensa inglesa. Cristhian Mosquera derribó a Kvaratskhelia en el intento de recuperar la posición perdida. El minuto 64 Ousmane Dembélé transformó el penal en el empate 1-1 en el marcador.

¡GOOOOOL DEL PSG! ¡MOSQUERA COMETE PENAL! ??



Terrible error del jugador del Arsenal, Dembélé anota desde los once pasos y pone el 1-1 pic.twitter.com/oCbtx5oY1K — TUDN USA (@TUDNUSA) May 30, 2026

El gol del Paris Saint-Germain hizo que el partido mejorara. El Arsenal adelantó un poco más sus líneas y comenzó a dejar más espacios en defensa. El encuentro ganó en intensidad, pero también en imprecisiones. A 13 minutos del final, Khvicha Kvaratskhelia siguió haciendo daño por el costado izquierdo. Jurriën Timber, sustituto de Mosquera, no pudo contener los ataques del futbolista de Georgia.

En los minutos finales del encuentro hubo muchas más ocasiones claras de gol. El Paris Saint-Germain fue mas incisivo en ataque, pero los “Gunners” pudieron mantener el resultado y extender el encuentro al tiempo extra. Los franceses asumieron el tiempo extra sin Ousmane Dembélé en el ataque. El futbolista, dueño del Balón de Oro de 2026, fue reemplazado por una lesión muscular.

30 EXTRA MINUTES ???



Join us LIVE from Budapest for the UCL Final on @CBS and @paramountplus ? pic.twitter.com/GOm9rnT8Pg — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) May 30, 2026

Tiempo extra

Este tiempo extra marcó el final de una larga temporada para ambos equipos. El París Saint-Germain parecía mucho más completo físicamente que el conjunto de Inglaterra. Sin embargo, muchos futbolistas tuvieron problemas musculares, calambres y otros síntomas de cansancio que condicionaron la primera parte del tiempo extra.

Declan Rice and Mikel Arteta are both given yellow cards for dissent after the referee didn't give this as a penalty ?? pic.twitter.com/w1jOCKRnpx — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) May 30, 2026

Los cambios en ambos equipos no fueron tan determinantes en el juego. El PSG intentó con mejores ideas finalizar el juego antes de los penales. El conjunto de Luis Enrique, ya con Gonçalo Ramos dentro del campo, produjo más centros al área. Un par de servicios exigieron el despeje de David Raya.

El Arsenal renunció al balón tal y como lo hizo durante todo el partido. El PSG mantuvo largas posesiones, pero los espacios que dejaban los “Gunners” en defensa era mínimos. El Arsenal solo tuvo un remate al arco en 120 minutos (el gol de Havertz). Los ingleses renunciaron al ataque, pero priorizaron el sector defensivo. El Arsenal de Mikel Arteta finaliza su participación en la edición 2026 de la Champions con solo 7 goles recibidos.

The #UCL final is going to PENALTIES ?



Join us live from Budapest for the UCL final on @CBS and @paramountplus ? pic.twitter.com/NZ0FSr9w35 — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) May 30, 2026

Matvéi Safónov vs. David Raya

Los primeros en la tanda de penales fueron Gonçalo Ramos y Viktor Gyökeres. El delantero portugués fue el primero en patear y lo hizo de manera efectiva al costado derecho. Raya se tiró al costado izquierdo. Gyökeres hizo lo propio. El sueco también pateó a la derecha del arco (1-1).

Los segundos en la tanda de penales fueron Désiré Doué y Eberechi Eze. El futbolista francés tiró un disparo a ras de césped a la derecha del arquero. Por su parte, el futbolista inglés intentó engañar a Safónov, pero mandó su remate fuera del arco al costado izquierdo (2-1).

Nuno Mendes desaprovechó la oportunidad de irse más arriba en la tanda de penales. El portugués remató al costado derecho, pero David Raya bloqueó el remate. Declan Rice, con mucha seguridad igualó la tanda (2-2).

Achraf Hakimi también cruzó su remate y logró poner arriba en la serie al PSG. David Raya no pudo adivinar la intención del marroquí. El brasileño Gabriel Martinelli convirtió su penal con un buen remate al costado izquierdo (3-3)

Lucas Beraldo adelantó al PSG y puso contra las cuerdas al conjunto Gunner. Gabriel Magalhães tuvo la responsabilidad en sus botines de mantener viva la tanda de penales. Sin embargo, el defensor brasileño mandó su remate por encima del arco de Matvéi Safónov. El PSG se llevó la Champions por la vía de los penales (4-3).





