El Atlético de Madrid pide respeto al entorno del FC Barcelona con una pesada broma en redes sociales

En las últimas horas ha surgido, principalmente en medios catalanes, el presunto intento de fichaje del FC Barcelona sobre Julián Álvarez. Las informaciones detallaban una inconformidad del argentino en el club. Sin embargo, desde el Atlético Madrid negaron todos estos rumores y, por medio de las redes sociales, quisieron ofrecer “cucharadas de esa propia medicina”.

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HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Los reportes hablaban de un presunto descontento de “La Araña” con la entidad madrileña. De hecho, el FC Barcelona ya tendría acordado pagar más de $120 millones de dólares por cerrar el fichaje de Julián Álvarez. Pero todo esto resultó ser falso.

HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

En este sentido, el Atlético Madrid utilizó sus redes sociales para publicar tres fotografías con la plantilla habitual de los medios de fichajes. El conjunto madrileño dio por cerrada la llegada de Lamine Yamal, Pedri y Raphinha a su club. Sin embargo, con esta publicación solo querían demostrar la facilidad con la que se construyen contenidos desinformativos.

HERE WE GO! Y para completar el 3×1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

“Y recuerda, hemos tardado solo cinco minutos en crear este engaño. Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça“, escribió el club.

Estas publicaciones fueron acompañadas con métodos absurdos para cerrar cada uno de los falsos acuerdos con el FC Barcelona. Esto ha generado mucho revuelo a través de las redes sociales.

Por último, queremos aprovechar para desmentir rotundamente que hayamos hecho una oferta al director deportivo del FC Barcelona para que se una a nuestro equipo de ojeadores en el mercado brasileño. — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Golpe duro del Atlético de Madrid

El conjunto “Colchonero” no solo se quedó satisfecho con los falsos anuncios de traspasos. El Atlético de Madrid exigió respeto ante los constantes intentos de desestabilizar a sus jugadores con propuestas y negociaciones falsas. El comunicado fue mucho más allá de los límites al traer sobre la mesa el caso Negreira.

“No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, ‘fake news’, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos… Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES”, comunicó la entidad española.

Este comunicado hace referencia a los pagos a José María Enríquez Negreira mientras este era el Vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (“…tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros…”), y también a la forma en la que el club logra inscribir a nuevos jugadores pese a haber tenido problemas con el Fair Play Financiero (“…o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores.”).

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