El futuro de Obed Vargas en el Atlético de Madrid es incierto

A falta de dos partidos para que finalice oficialmente la temporada en España, el Atlético de Madrid ya comienza a planificar la campaña 2026-2027. El conjunto “Colchoneros” querrían hacer algunos cambios para intentar mejorar sus actuaciones de esta temporada. En sus planes no estaría Obed Vargas.

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El Atlético de Madrid tuvo dos fuertes caídas en esta temporada. Los “Colchoneros” perdieron la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad y luego cayeron en semifinales de la UEFA Champions League contra el Arsenal de Inglaterra.

Es por esto que el conjunto español estaría planificando una fuerte inversión para la siguiente campaña. Además, esta es la última temporada de Antoine Griezmann en el equipo. Desde la dirección deportiva ya han ventilado cambios. En la planificación estaría la salida de Obed Vargas.

“Una profunda reestructuración de cara al próximo curso. En medio de ese escenario aparece el nombre de Obed Vargas, quien tendría los días contados en el plantel, al menos de manera temporal”, dice el reporte de Olé.

🇲🇽𝐎𝐁𝐄𝐃 𝐕𝐀𝐑𝐆𝐀𝐒



El centrocampista vivió en El Sadar un partido puro de La Liga y no se arrugó:



🔹9/11 duelos ganados

🔹3/4 en regates

🔹5 recuperaciones



👏🏻Sólida actuación en una plaza complicada pic.twitter.com/TEvWyzyPRJ — Atlético Stats (@atletico_stats_) May 12, 2026

Pero la salida de Obed Vargas no representa un adiós definitivo. El futbolista mexicano podría marcharse a préstamo. Su contrato con el Atlético de Madrid termina en junio de 2030.

“El cuerpo técnico entiende que necesita sumar minutos lejos del Metropolitano. Por eso, el plan del Atlético no pasa por venderlo, sino encontrarle un préstamo competitivo que le permita consolidarse en el fútbol europeo de primer nivel“, agrega el portal.

El reporte mencionó algunos posibles destinos para el exjugador de Seattle Sounders. Obed Vargas podría adquirir experiencia en clubes como el Getafe, Rayo Vallecano o Celta de Vigo. En el caso de los “Celestes” y el “Geta”, Vargas tendría la opción de jugar competiciones continentales de la UEFA.

Su primer año en el Atlético

Obed Vargas salió de Seattle Sounders en febrero de 2026. Diego Pablo Simeone le dio varios minutos al mediocampista de 20 años. El Atlético de Madrid jugaba tres competiciones y las rotaciones eran necesarias.

El delantero formado en la Seattle Academy acumula 11 partidos en la temporada. Vargas estuvo dentro del campo durante 599 minutos con el conjunto “Colchonero”. Vargas aportó una asistencia en la victoria 0-2 contra el Valencia por LaLiga.

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