Obed Vargas sumó su 4.º partido con minutos, pero Atlético de Madrid cayó con el Celta: 0-1

Al Atlético de Madrid le habría convenido no presentarse al duelo contra el Celta de Vigo después de la eliminación del pasado martes en las semifinales de la Champions, pues este sábado, aunque tuvo el dominio del juego contra el Celta de Vigo, al final perdieron con un gol sorpresivo de Borja Iglesias.

Quizá lo único destacado para la inmensa mayoría de aficionados latinos de los colchoneros fue la participación en el partido del uruguayo José María Jiménez, de los argentinos Thiago Almada y Nahuel Molina, así como del mexicano Obed Vargas, que vio acción 22 minutos y tuvo una efectividad del 69 por ciento con 12 de 16 pases acertados.

Obed Vargas 🇲🇽 jugó 21’ en la derrota del Atlético de Madrid ante Celta de Vigo de 1-0 en LaLiga 🇪🇸.



El conjunto colchonero suma 63 pts luego de 35 fechas y se coloca en la 4° posición de la clasificación.📈



Fue el cuarto partido consecutivo del mexicano sumando minutos en Liga… pic.twitter.com/p7i7wSAiTR — Julio Rodríguez (@julioordz10) May 9, 2026

Fue el cuarto partido consecutivo del mexicano sumando minutos en Liga (Elche, Athletic de Bilbao, Valencia y Celta de Vigo), en un gran cierre de temporada para el juvenil mexicano que abona a sus opciones de ser convocado para el Mundial 2026 con México.

Porque la escuadra de los Olívicos nunca escondió sus intenciones de buscar un punto a toda costa en una de las visitas más complicadas que le restaban en este fin de torneo y al final, este precavido estilo, rocoso, los llevó a conseguir una tímida, pero valiosa victoria que los reafirma en la sexta posición de LaLiga que mantiene vigentes sus opciones para la UEFA Champions League.

Un hombre feliz. Un equipo que es una piña. Un club que sueña a lo grande. Borja Iglesias. El @RCCelta 🩵#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/sndcl56owV — DAZN España (@DAZN_ES) May 9, 2026

Mientras que para el Atlético fue un tropiezo muy doloroso cuando quedan nueve puntos en disputa y están a cinco puntos de distancia del Villarreal, tercer lugar de la competencia y donde era el objetivo de bajar al “Submarino Amarillo” del podio de los tres primeros de la competencia.

Para el Celta fue un paso hacia la Liga Europa, porque la sexta posición es suya por ahora y en su lucha con el Betis, el cuadro de los sevillanos tiene un compromiso de alto riesgo contra el Barcelona la próxima semana y eso podría cambiar el panorama entre el quinto y sexto invitado para la competencia europea de más prestigio en la historia.

Mientras que para la escuadra dirigida por el “Cholo” Simeone fue el reencuentro con su fiel afición después de la derrota con el Arsenal, para ser reconocidos con cientos de aplausos en un estadio Metropolitano con 53 aficionados, por debajo de los 60 que siempre registran, pero sobre todo afectados por ese golpe en la Champions, cuando se pensaba que podrían ser candidatos al título.

UN GOL DE MUSEO 🐼 LA JOYA DE BORJA IGLESIAS PARA DEJAR AL CELTA… ¡A TRES PUNTOS DE CHAMPIONS! 🩵



En el área y en Vigo manda… EL PANDA 🔥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/u2DDjun3M4 — DAZN España (@DAZN_ES) May 9, 2026

Es cierto que en el partido hubo cosas extrañas, como el penal no marcado a favor por las manos de Javi Rodríguez después de un túnel de Lookman y la caída del zaguero para impedir el avance delantero, o como también la reaparición del uruguayo Chema Jiménez con 19 minutos en la cancha después de que no jugaba desde el 4 de abril y un mensaje en su cuenta de Instagram que sonó a despedida y a su posible vinculación con el Cruz Azul de México.

El partido rondó entre las opciones del Atlético y la efectividad del Celta, que a los 62 minutos, Swerdberg conectó con Borja Iglesias y el atacante picó el balón con maestría, precisión y delicadeza para el 0-1.

Para el Atlético fue un rejón que quiso resolver enviando a Miguel Cubo y al mexicano Obed Vargas al terreno de juego, en una noticia de primera para el mexicano que busca un lugar en la selección de México para el Mundial 2026.

La reacción de Griezmann cuando le tocó ser sustituido #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/uB8NtELqXV — DAZN España (@DAZN_ES) May 9, 2026



No fue suficiente su presión final. Con una intervención más de Radu, el Celta aguantó su triunfo, rumbo a la Europa League o la Champions League. Quedan tres jornadas decisivas.

Alineaciones



Estás fueron las estadísticas del partido en el estadio Metropolitano:

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