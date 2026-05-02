Obed Vargas se hace notar en la victoria con suplentes del Atlético de Madrid 2-0 Valencia

El mediocampista mexicano Obed Vargas tuvo una actuación con mucha autoridad al sumar los 90 minutos en la victoria 2-0 de los cholchoneros sobre el Valencia, en donde el cuadro de los “indios” utilizó una alineación alternativa, en donde el mexicano busca un sitio en el equipo mundialista al colaborar con una asistencia.

Los goles de la victoria del Atlético de Madrid fueron obra de los canteranos Iker Luque y Miguel Cubo en los últimos quince minutos de partido para cerrar el triunfo en Mestalla, después de que tardaran casi 74 minutos para abrir el marcador contra los valencianos.

0-1 Atlético Madrid.



IKER LUQUE SCORES AFTER GREAT LINK UP PLAY WITH OBED VARGAS! HE BEATS THE KEEPER INTO THE BOTTOM LEFT CORNER!pic.twitter.com/VTxsISHkDH — VoaGol 🪐 (@GolVoa) May 2, 2026

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, decidió echar mano de un cuadro alternativo con la finalidad de guardar energías para el partido de ese martes en la ciudad de Londres en la vuelta de la semifinal de la UEFA Champions League contra el Arsenal, donde se encuentran empatados 1-1.

Valencia desaprovechó la oportunidad de sumar una victoria que le hubiera permitido alejarse aún más de la zona de descenso cuando restan solo cuatro jornadas por disputarse en el torneo 2025-2026, en donde se encuentran con 39 puntos, apenas arriba un poco del Sevilla, que con 34 puntos parece condenado al descenso junto con el Levante y el Real Oviedo.

Valencia, por su condición de local, se pensó que podría irse con todo al ataque en busca de ponerse lo más rápido con ventaja en el marcador, pero su propia precipitación no le ayudó, por lo que el Atlético de Madrid empezó a tener mejores minutos en la cancha y por poco en los próximos minutos tuvo llegadas peligrosas contra la meta del portero del Valencia Dimitrievski, que sacó un gran pie a un chut de Mendoza.

Enfrente, Molina lo intentó con un potente derechazo que se estrelló en la horquilla y en el estadio de Mestalla empezaban a ponerse nerviosos, mientras el portero de los valencistas, Dimitrievski, atrapó un centro de Almada y los murmullos se convirtieron en cánticos de “Peter, vete ya” y “Corberán, dimisión”.

Pero Valencia salió adelante y recuperó su protagonismo ofensivo contra la meta de Muso, pero sin obligar al guardameta a tener que intervenir en ninguna jugada, lo cual daba mucho más respiro a los colchoneros, hasta que el belga Ramazani estrelló un esférico en el larguero cuando pudo girarse para sacar un remate de derecha, pero eso fue todo y así se fueron al descanso.

Pero en el inicio de la segunda mitad, Molina se desmarcó y puso en aprietos a Dimitrievski, pero el balón pasó cerca y no llegó a su destino, pero esto motivó al Cholo, que mandó a la cancha a dos canteranos, Morcillo y Rayane, por otros dos futbolistas de las mismas inferiores del cuadro visitante.

GRAN TARDE DE OBED VARGAS 😍🇲🇽



•Titular con el Atlético de Madrid

•Jugó los 90 minutos

•Primera asistencia con el equipo

•Más pases en campo rival (1º)

•Regates completados (2º)

•Recuperaciones (2º)



Demostrando su calidad en Europa. pic.twitter.com/6GOFsWzi0y — La Octava Sports (@laoctavasports) May 2, 2026

Así llegaron los goles de Iker Luque y después de Miguel Llorente, que pusieron las cifras definitivas en una victoria que mantiene al Atlético de Madrid entre los tres primeros lugares, muy lejos del Real Betis, su más cercano perseguidor.

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