El Atlético de Madrid cae en su visita al Sevilla con un Obed Vargas que fue nuevamente titular

La lucha por la permanencia tuvo un respiro clave en el Sánchez-Pizjuán, donde el Sevilla logró imponerse 2-1 al Atlético de Madrid en un partido marcado por la intensidad y las urgencias locales. El conjunto andaluz consiguió tres puntos vitales en un contexto adverso, mientras que el equipo visitante volvió a tropezar en LaLiga.

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En medio de ese escenario, el mexicano Obed Vargas repitió como titular y disputó los 90 minutos por segundo encuentro consecutivo, consolidando su presencia en el once inicial, aunque sin poder evitar la caída de su equipo.

Atlético Madrid rested every single outfield starter vs. Sevilla 👀



Saving everything for that second leg vs. Barca 🍿 pic.twitter.com/dGvTVO7gB9 — ESPN FC (@ESPNFC) April 11, 2026

El marcador comenzó a definirse temprano. Una jugada revisada por el VAR terminó en penal tras una acción de Dani Martínez sobre Isaac Romero. El nigeriano Akor Adams se encargó de convertir desde los once pasos al minuto 10, firmando el 1-0 parcial y su octavo gol de la temporada.

El Atlético reaccionó con el control del balón y encontró el empate a los 35 minutos. El protagonista fue Javi Boñar, canterano que debutaba en Primera División y que aprovechó la oportunidad para marcar su primer tanto con el primer equipo.

Cuando el descanso parecía llegar con igualdad, el Sevilla volvió a golpear. En tiempo añadido de la primera mitad, un tiro de esquina ejecutado por Rubén Vargas encontró la cabeza de Nemanja Gudelj, quien sin marca envió el balón al fondo de la red para el 2-1 definitivo.

Rotaciones, contexto y resistencia final

El contexto del partido influyó en la propuesta del Atlético. Con compromisos importantes en el horizonte, incluyendo la UEFA Champions League y la final de la Copa del Rey, el equipo presentó una alineación con varios jóvenes y bajas sensibles. El técnico Diego Simeone, además, no estuvo en el banquillo debido a una sanción.

El Sevilla también apostó por una base con presencia de jugadores formados en casa, buscando intensidad desde el inicio. La necesidad de sumar era evidente, especialmente tras otros resultados que lo habían colocado provisionalmente en puestos de descenso.

Durante la segunda mitad, el guion se mantuvo. El Atlético tuvo mayor posesión, pero le costó generar ocasiones claras. El Sevilla, por su parte, se replegó y buscó ampliar la ventaja al contragolpe. Isaac Romero estuvo cerca de hacerlo, pero su intento se estrelló en el poste.

El tramo final se jugó con tensión. Los locales defendieron el resultado con orden ante un rival que no logró encontrar soluciones ofensivas para igualar el marcador.

El triunfo permitió al Sevilla tomar aire en la clasificación, mientras que el Atlético encadenó una nueva derrota tras la sufrida en casa ante el Barcelona, en un momento en el que su atención también está puesta en otras competiciones. Los colchoneros ya piensan en la vuelta contra los culés entre semana.

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