El Real Madrid se queja de penal no concedido en empate frente a Girona

El empate en el Estadio Santiago Bernabéu dejó más que un resultado para el Real Madrid. La igualdad 1-1 frente al Girona por LaLiga este viernes se convirtió en un nuevo foco de cuestionamientos hacia el arbitraje, luego de una acción que el equipo local consideró determinante y que no fue sancionada.

Arbeloa: "Es penalti a Mbappé aquí y en la luna. No entiendo que no entre el VAR. Es clarísima".



"El VAR entra cuando viene bien y cuando no, pues no entra. Hemos tenido muchas con los árbitros". pic.twitter.com/x2RsQwJqEG — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) April 10, 2026

Álvaro Arbeloa, entrenador del conjunto blanco, centró parte de su análisis en una jugada puntual: el derribo de Vitor Reis sobre Kylian Mbappé dentro del área. El técnico no ocultó su molestia por la decisión del colegiado Arberola Rojas y el uso del VAR en esa acción.

“Para mí es un penalti aquí y en la luna y es una más. Otra más. Otra semana más. Es lo que tenemos y es lo que hay. Ni lo entiendo yo y creo que no lo entiende nadie cuando entra el VAR. Imagino que cuando viene bien y cuando no, no entra. Estos hechos, mi opinión, mantienen mi opinión. Es una acción clarísima. Es que hemos tenido muchas con los árbitros. Con éste, la semana pasada en Mallorca… Lo de siempre”, expresó.

El partido, sin embargo, también dejó aspectos deportivos que el cuerpo técnico analizó con detenimiento. El Real Madrid se adelantó con un gol de Federico Valverde, pero el Girona reaccionó al inicio de la segunda mitad con el empate firmado por Lemar.

FEDERICO VALVERDE WITH A POWERFUL STRIKE TO OPEN THE SCORING FOR REAL MADRID 💥 pic.twitter.com/RNmROzLTat — ESPN FC (@ESPNFC) April 10, 2026

Un rendimiento insuficiente pese a las ocasiones

Más allá de la polémica, Arbeloa reconoció que su equipo no logró traducir su dominio en el marcador. A pesar de generar oportunidades y conceder poco en defensa, el resultado no reflejó lo que, según el entrenador, fue el desarrollo del encuentro.

“Con todas las ocasiones que hemos tenido y con lo poco que hemos concedido, era un partido con una alineación suficientemente fuerte para ganar. Tendríamos que haber hecho algún gol más y nos vamos con este empate”, afirmó.

El técnico también se refirió al desempeño ofensivo, descartando preocupación por la falta de gol de sus principales atacantes. “No me puedo preocupar por dos jugadores que llevan las cifras que llevan. Dos de los cuatro o cinco mejores del mundo. No puedo estar preocupado en absoluto. Tenemos que mejorar colectivamente muchas cosas”, señaló sobre Mbappé y Vinícius.

Ajustes y mirada puesta en el Bayern

El empate ante Girona se suma a una racha reciente sin victorias, que incluye derrotas frente a Mallorca y Bayern Múnich. Arbeloa explicó que el equipo necesita un nivel de exigencia mayor para evitar este tipo de resultados.

“No somos un equipo que sea capaz de ganar partidos al 90 por ciento; o no siempre. Si quieres tener más seguridad contra equipos que no eres superior, hay que ir al 200 por ciento. Si no, te pueden pasar accidentes como los que estamos teniendo de manera continuada”, indicó.

El entrenador también valoró el rendimiento de algunos jugadores. Sobre Jude Bellingham, destacó su regreso como titular tras superar una lesión: “Está bastante cansado. Es lógico. Era su primer partido titular y le ha venido bien para coger ritmo y buenas sensaciones”.

En paralelo, el equipo ya proyecta el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League frente al Bayern. “Vamos a tener más tiempo que en la ida para analizar todo lo del martes, corregir lo que no hicimos bien, potenciar lo que hicimos bien para hacerlo bien. El miércoles es nuestro partido y toda la energía que tenemos que ir convencidos a Alemania de ganar y a morir allí”, concluyó.

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