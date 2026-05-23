Simeone elogia a Obed Vargas: “Es un chico aplicado con muchas ganas de crecer”

Obed Vargas continúa ganando espacio dentro del Atlético de Madrid. El mediocampista internacional mexicano recibió este sábado un respaldo público de Diego Simeone, quien destacó la actitud y disposición del futbolista durante sus primeros meses en el club español.

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En la conferencia de prensa previa al compromiso frente al Villarreal por LaLiga, el entrenador argentino habló sobre el proceso de adaptación del joven volante, que apunta a ser titular en el encuentro según las últimas pruebas realizadas por el cuerpo técnico.

🗣️ Preguntamos a Simeone por Obed Vargas. El mexicano ha ido ganando protagonismo tras llegar en el mercado de invierno. ¿Cómo valora el Cholo su adaptación al equipo hasta el momento?



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Simeone remarcó las dificultades que suelen enfrentar los jugadores que llegan al fútbol español desde otras ligas, especialmente aquellos que provienen de competencias distintas al entorno europeo. En ese contexto, valoró la forma en la que Vargas ha encarado su llegada al conjunto rojiblanco desde su incorporación en el pasado mercado de enero.

“Está claro que no es simple la adaptación al Atlético de Madrid ya de la liga local de muchos futbolistas, imaginemos los chicos que vienen de otras competencias, pero es un chico aplicado, con muchas ganas de crecer, con muchas ganas de evolucionar, queriendo escuchar y sobre todo seguir la línea de lo que el entrenador y el equipo necesita”, declaró el técnico.

El entrenador del Atlético también dejó abierta la posibilidad de que el rendimiento del mexicano le permita consolidarse dentro del plantel en los próximos meses.

“Se lo ve predispuesto y dependerá siempre de lo que suceda en el campo, que es lo que cuenta”, añadió Simeone.

Un joven talento que dio el salto desde la MLS

Obed Vargas llegó al Atlético de Madrid tras destacar en el Seattle Sounders de la MLS, torneo en el que era considerado una de las jóvenes promesas más importantes del fútbol norteamericano. Nacido en Alaska y con nacionalidad mexicoestadounidense, el volante decidió representar internacionalmente a la selección mexicana antes de iniciar su etapa en Europa.

Desde su llegada al club colchonero, el mediocampista suma 12 partidos disputados, siete de ellos como titular. Su presencia en el equipo ha ido aumentando progresivamente durante la segunda mitad de la temporada.

La confianza mostrada por Simeone refleja el seguimiento que el cuerpo técnico hace sobre el crecimiento del futbolista de 20 años, quien busca adaptarse al ritmo y las exigencias de LaLiga española en uno de los equipos más competitivos del campeonato.

El Atlético afrontará ahora un nuevo compromiso frente al Villarreal con Vargas perfilándose para aparecer desde el inicio, en un contexto donde el club continúa apostando por el desarrollo de jóvenes futbolistas dentro de su proyecto deportivo.

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