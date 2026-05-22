Michael Carrick seguirá siendo el DT del Manchester United

La dirigencia del Manchester United decidió apostar por la continuidad de Michael Carrick al frente del equipo. El club inglés confirmó este viernes que el exmediocampista dejará atrás su condición de entrenador interino y asumirá el cargo de manera permanente por las próximas dos temporadas, con opción de extender el vínculo un año adicional.

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La determinación llega después de una segunda mitad de campaña en la que el conjunto de Old Trafford logró revertir un escenario complicado tras la salida de Rúben Amorim.

Carrick tomó el mando en enero y, en apenas cinco meses, condujo al equipo hasta el tercer lugar de la Premier League, solo por detrás del Arsenal y el Manchester City, además de asegurar el regreso a la Champions League luego de una temporada sin presencia en torneos europeos.

El técnico inglés dirigió 16 compromisos desde que asumió el cargo. Bajo su conducción, el Manchester United acumuló once victorias, tres empates y apenas dos derrotas, números que terminaron convenciendo a la directiva para mantenerlo como líder del nuevo proyecto deportivo.

Carrick, identificado históricamente con la institución por su etapa como futbolista, también fue nominado al premio al mejor entrenador de la temporada gracias al impacto inmediato que tuvo sobre el plantel.

“Desde el momento en que llegué hace veinte años, sentí la magia del Manchester United. Llevar la responsabilidad de liderar un club tan especial me llena de orgullo. En los últimos cinco meses este grupo de jugadores ha demostrado que podemos llegar al nivel de resiliencia, unidad y determinación que hace falta aquí. Ahora es momento de ir hacia adelante, con ambición. Los aficionados del Manchester United se merecen que luchemos por los títulos más importantes otra vez”, declaró el entrenador.

El desafío de devolver al United a la pelea por títulos

La continuidad de Carrick representa otro intento del Manchester United por encontrar estabilidad después de más de una década marcada por constantes cambios en el banquillo. Desde la salida de Alex Ferguson en 2013, siete entrenadores distintos pasaron por Old Trafford sin conseguir consolidar un proyecto ganador a largo plazo.

En ese período, apenas tres estrategas lograron conquistar títulos. Louis van Gaal obtuvo una FA Cup; José Mourinho ganó la Liga Europa y la Copa de la Liga; mientras que Erik ten Hag levantó una FA Cup y una Copa de la Liga pese a las críticas que recibió durante su gestión.

La presión ahora será distinta para Carrick. El club volverá a disputar la UEFA Champions League y las expectativas apuntan a que el equipo compita nuevamente por la Premier League, torneo que no gana desde la despedida de Ferguson hace trece años.

It's Carrick, you know ❤️



🇾🇪 We are delighted to announce Michael Carrick will continue as our head coach, having signed a new contract. — Manchester United (@ManUtd) May 22, 2026

Otro punto clave para el próximo mercado de fichajes será la salida del brasileño Casemiro, quien abandonará el club cuando finalice su contrato en junio. El Manchester United deberá buscar un reemplazo para uno de los futbolistas más importantes del mediocampo en las últimas temporadas.

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