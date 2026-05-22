Cristiano Ronaldo, Canelo Álvarez y Messi, los tres atletas mejores pagados del 2026 en una lista de Forbes sin mujeres

Por tercer año consecutivo, ninguna deportista logró entrar en la lista de los 50 atletas mejor pagados del mundo elaborada por Forbes. La ausencia volvió a poner sobre la mesa la enorme diferencia económica que todavía existe entre el deporte masculino y el femenino, especialmente en salarios, derechos de transmisión y contratos comerciales ligados a las principales ligas profesionales.

El límite para ingresar al ranking este año quedó fijado en $54,6 millones de dólares, cifra alcanzada por el tenista italiano Jannik Sinner. En contraste, la atleta femenina con mayores ingresos en 2025 fue la estadounidense Coco Gauff, quien acumuló aproximadamente $33 millones de dólares entre premios, patrocinios, exhibiciones y acuerdos comerciales.

La última mujer que apareció en el listado global fue Serena Williams en 2023, gracias principalmente a sus contratos publicitarios durante la etapa final de su carrera. Desde 2012, apenas otras tres deportistas lograron entrar en el top 50: Maria Sharapova, Li Na y Naomi Osaka. Esta última mantiene el récord histórico de ganancias para una atleta femenina con 60 millones de dólares registrados en 2021.

El informe destaca que el crecimiento económico del deporte femenino ha sido acelerado en los últimos años. Equipos de la WNBA y de la Liga Nacional Femenina de Fútbol de Estados Unidos incrementaron considerablemente sus valoraciones de mercado, mientras las ligas mejoraron sus convenios colectivos y elevaron los límites salariales.

Las actuales campeonas de la WNBA, Las Vegas Aces, están valoradas en $420 millones de dólares, cinco años después de haber sido adquiridas por apenas 2 millones. En el caso de la NWSL, los clubes tienen un valor promedio cercano a los $200 millones de dólares.

la atleta femenina con mayores ingresos en 2025 fue la estadounidense Coco Gauff. Crédito: AP

Los contratos y derechos de televisión siguen marcando diferencias

A pesar del crecimiento, las cifras todavía están lejos de las ligas masculinas más poderosas. La WNBA obtiene alrededor de $281 millones de dólares anuales por sus acuerdos de televisión, mientras que la NBA genera cerca de $7.000 millones por derechos de transmisión.

Esa diferencia impacta directamente en los salarios. Caitlin Clark, la jugadora de baloncesto femenino mejor pagada, obtuvo ingresos estimados de $12,1 millones de dólares en 2025. LeBron James, en cambio, generó aproximadamente $137,8 millones durante el mismo período.

La comparación salarial es aún más amplia. Clark percibió unos $78.000 dólares la temporada pasada y este año alcanzó $529.000 dólares, mientras James ganó 52,6 millones en salario dentro de la campaña 2025-26 de la NBA.

En el fútbol también existe una brecha marcada. Cristiano Ronaldo recibió una compensación estimada de $235 millones de dólares en la Liga Profesional Saudí y alcanzó ingresos totales de $300 millones en los últimos 12 meses. Del lado femenino, Trinity Rodman firmó un contrato cercano a los $2 millones de dólares anuales con el Washington Spirit, luego de que la NWSL modificara sus reglas salariales para permitir acuerdos especiales con jugadoras consideradas de alto impacto.

Forbes también remarcó que el deporte femenino muestra señales de crecimiento sostenido fuera de las canchas. Caitlin Clark, Sabrina Ionescu, Paige Bueckers y Angel Reese generan al menos $9 millones de dólares cada una en ingresos comerciales y patrocinios, cifras comparables con varios jugadores de la NBA.

Además, Deloitte proyecta que el deporte femenino de élite alcanzará ingresos cercanos a los $3.000 millones de dólares este año, impulsado principalmente por el aumento de los derechos televisivos y el interés comercial alrededor de las nuevas figuras.

⚽: La revista Forbes dio a conocer la lista de los 50 deportistas mejor pagados del mundo, la cual liderea por cuarto año consecutivo Cristiano Ronaldo seguido por el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y en el tercer sitio el argentino Lionel Messi. pic.twitter.com/wSqQOBncil — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) May 22, 2026

Canelo Álvarez, el único latinoamericano que escolta a Cristiano Ronaldo

La lista de Forbes también dejó en evidencia el dominio económico de figuras consolidadas del deporte mundial. Cristiano Ronaldo encabeza el ranking con ingresos estimados de $300 millones de dólares en los últimos 12 meses, impulsados principalmente por su contrato en la Liga Profesional Saudí y sus acuerdos comerciales fuera de la cancha.

Detrás del portugués aparece el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, quien ocupa el segundo lugar con $170 millones de dólares, consolidándose como el deportista latinoamericano mejor ubicado después de CR7.

El podio lo completa Lionel Messi con $140 millones de dólares, mientras que LeBron James, Shohei Ohtani, Stephen Curry, Jon Rahm, Karim Benzema, Kevin Durant y Lewis Hamilton completan el top 10.

La clasificación refleja además el peso económico de disciplinas como el fútbol, el baloncesto y el boxeo, así como la enorme capacidad comercial de atletas que combinan salarios millonarios con patrocinios globales y negocios personales.

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