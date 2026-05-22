Polémica en Inglaterra por distinguidas ausencias en la convocatoria al Mundial 2026

La primera gran lista de Thomas Tuchel como seleccionador de Inglaterra rumbo al Mundial de 2026 provocó una inmediata ola de reacciones en el fútbol inglés. La ausencia de varios nombres habituales en la selección, entre ellos Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold y Harry Maguire, se convirtió en el principal tema de debate tras el anuncio oficial de los 26 convocados para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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El técnico alemán apostó por una renovación parcial del plantel y dejó fuera a jugadores que habían tenido protagonismo en los últimos grandes torneos. En el caso de Palmer, la decisión estuvo relacionada con la falta de continuidad derivada de una lesión inguinal. Foden, por su parte, perdió peso en el Manchester City durante buena parte de la temporada, pese a mostrar una mejor versión en el cierre del curso.

La exclusión de Alexander-Arnold también llamó la atención en Inglaterra. El lateral del Real Madrid quedó fuera de una convocatoria que tampoco cuenta con Kyle Walker, ya retirado del escenario internacional, ni con Ben White, afectado por problemas físicos. Ante ese panorama, Tuchel eligió a Reece James, Tino Livramento y Djed Spence para cubrir los costados defensivos.

La convocatoria incluye una mezcla de futbolistas consolidados y otros que atraviesan etapas de crecimiento en distintas ligas europeas y asiáticas. Harry Kane liderará el ataque junto a Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Marcus Rashford y Anthony Gordon, mientras que en el mediocampo destacan Jude Bellingham, Declan Rice y Kobbie Mainoo.

La reacción de Maguire y el debate en Inglaterra

La situación de Harry Maguire elevó aún más la polémica. Antes del anuncio oficial ya se habían filtrado varios nombres a la prensa inglesa, y el defensor del Manchester United decidió manifestar públicamente su decepción por no integrar la lista definitiva.

“Estaba seguro de que podría haber tenido un papel importante este verano para mi país después de la temporada que he tenido. Me han dejado sorprendido y destripado por la decisión. No he amado nada más que ponerme esa camiseta y representar a mi país a lo largo de los años. Les deseo a los jugadores todo lo mejor este verano”, escribió el central en su cuenta de Instagram.

La publicación generó comentarios divididos entre aficionados y analistas. Mientras algunos cuestionaron la decisión de Tuchel de dejar fuera a un defensor experimentado, otros criticaron que Maguire expresara públicamente su malestar antes de que se conociera oficialmente la convocatoria.

La selección inglesa disputará dos partidos amistosos de preparación antes del inicio del torneo. El 6 de junio enfrentará a Nueva Zelanda y cuatro días más tarde jugará ante Costa Rica, ambos encuentros en territorio estadounidense. Inglaterra debutará en el Grupo L del Mundial el 17 de junio frente a Croacia. Después se medirá con Ghana el 23 y cerrará la fase de grupos contra Panamá el 27 de junio.

Tuchel asumirá el reto de conducir a Inglaterra en un torneo donde el equipo buscará terminar con una sequía de seis décadas sin conquistar títulos importantes. La nueva convocatoria dejó claro que el entrenador alemán pretende construir una plantilla diferente para afrontar la competencia internacional.



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