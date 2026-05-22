Nicolás Larcamón se prepara para su primera experiencia en Europa

El técnico argentino Nicolás Larcamón llegará este viernes a Gijón para cerrar su incorporación al Sporting de Gijón como nuevo entrenador con contrato por una temporada y opción por una segunda en función de objetivos deportivos.

Larcamón pasará en las próximas horas por las instalaciones de Mareo para firmar la documentación y sellar su llegada al banquillo rojiblanco, que asumirá formalmente a partir del 1 de julio.

👋 ¡Nicolás Larcamón ya está en Asturias!



✈️🔴 El entrenador argentino se desplazará a Mareo para reunirse con José Riestra y empezar a conocer el club pic.twitter.com/oqRjcPY7S3 — Killer Asturias (@killer_asturias) May 22, 2026

El técnico estará presente este domingo en El Molinón para presenciar el partido ante el Almería (18:30 horas), correspondiente a la penúltima jornada de la temporada regular.

Larcamón, de 41 años y nacido en La Plata, provincia de Buenos Aires, desarrolló su carrera íntegramente en Sudamérica y México, donde dirigió en la Liga MX a Puebla, León, Necaxa y Cruz Azul, club del que fue despedido en abril pese a haber clasificado al equipo para la Liguilla del Clausura 2026.

El Grupo Orlegi, propietario del Sporting desde 2022, ya conocía por su trayectoria en el fútbol mexicano el perfil del técnico argentino, que relevará a Borja Jiménez, quien llegó al banquillo rojiblanco en el otoño de 2025 tras el cese de Asier Garitano y concluye su etapa con el equipo ubicado en mitad de tabla, sin opciones matemáticas de ascenso ni de descenso.

🚨Nicolás Larcamón llega a un principio de acuerdo para ser el nuevo entrenador de Sporting Gijón. ⬇️https://t.co/AzDWzlpSA9 pic.twitter.com/lplXkPScg7 — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 20, 2026

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