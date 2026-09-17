Cómo instalar NVIDIA DLSS 5 en tu PC y mejorar los gráficos de tus videojuegos

NVIDIA DLSS 5 llega como una de las novedades más ambiciosas del gaming en PC. La tecnología no se limita a aumentar la resolución interna o a generar cuadros adicionales, ahora utiliza inteligencia artificial para enriquecer cómo se ven la luz, las sombras y los materiales en tiempo real. El resultado puede hacer que personajes, ropa, cabello, vegetación y escenarios tengan una apariencia mucho más creíble sin que el estudio tenga que modelar cada detalle de forma tradicional.

Su estreno ya es una realidad en NBA 2K27, donde debuta bajo el nombre de 3D-Guided Neural Rendering. Por ahora, es una función exclusiva de las tarjetas gráficas GeForce RTX 50 Series y de GeForce NOW Ultimate, aunque NVIDIA planea llevar esta tecnología a más videojuegos durante los próximos meses.

Qué es NVIDIA DLSS 5 y cómo mejora los gráficos

Durante años, DLSS fue sinónimo de rendimiento. Su función más popular consistía en renderizar un juego a una resolución interna inferior y reconstruir la imagen con IA para acercarla a la calidad de una resolución más alta. Esto permitía jugar con más FPS sin sacrificar demasiado detalle. Después llegaron Frame Generation, Multi Frame Generation y Ray Reconstruction, herramientas que ampliaron el repertorio de NVIDIA para mejorar fluidez, iluminación y trazado de rayos.

DLSS 5 cambia la conversación porque también busca transformar la calidad visual final de cada escena.

La nueva tecnología toma como punto de partida la imagen ya renderizada por el motor gráfico junto con datos como los vectores de movimiento. A partir de ahí, un modelo de IA analiza lo que hay en pantalla y aplica una capa de renderizado neural que mejora la respuesta de la luz sobre distintos materiales. No rediseña por completo el escenario ni inventa objetos que no existen en el juego, sino que interpreta mejor cómo debería comportarse la iluminación sobre la geometría y las texturas creadas por los artistas.

En la práctica, esto puede notarse en varios puntos muy concretos:

La piel puede mostrar una dispersión de luz más natural, especialmente en zonas como orejas, mejillas y dedos.

El cabello puede reaccionar mejor a una fuente de luz trasera.

Las prendas pueden ganar sombras de contacto que ayudan a que no parezcan pegadas al cuerpo del personaje.

La vegetación, las hojas y los objetos translúcidos pueden ofrecer una iluminación más profunda.

Las sombras y reflejos pueden dar más sensación de volumen a los entornos.

NVIDIA explica que el modelo está diseñado para ser determinista y estable entre cuadros. Esa parte es clave. Una IA generativa convencional puede entregar resultados distintos con cada intento, algo inaceptable en un videojuego que necesita responder instantáneamente a tus movimientos. DLSS 5 trabaja cuadro por cuadro, utiliza los vectores de movimiento del motor y busca mantener coherencia visual mientras giras la cámara, corres, juegas una repetición o participas en una escena cinematográfica.

La calidad final dependerá mucho de la implementación. NVIDIA ofrece controles para que los estudios regulen la intensidad de estructura, que afecta detalles como oclusión ambiental, reflejos y sombras de contacto, y la intensidad de tono, enfocada en iluminación general y color. También pueden limitar el efecto a elementos concretos mediante máscaras, por ejemplo solo a vegetación, ropa, superficies metálicas o personajes.

Cómo activar DLSS 5 en tu computadora

La forma oficial de probar DLSS 5 es bastante sencilla, aunque hoy tiene una limitación importante. El primer juego compatible es NBA 2K27 y necesitas una PC o laptop equipada con una GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series. NVIDIA también permite experimentar la función desde la nube con una suscripción GeForce NOW Ultimate, que transmite el juego desde equipos basados en RTX 5080.

Estos son los pasos oficiales para activarlo en NBA 2K27:

Instala el controlador GeForce Game Ready Driver 616.64 WHQL o una versión posterior desde NVIDIA App o desde la web oficial de NVIDIA. Abre NBA 2K27 y entra en el menú de configuración de video. Busca la opción DLSS Neural Rendering y actívala. Ajusta DLSS Super Resolution, Frame Generation, Multi Frame Generation y NVIDIA Reflex según tu resolución, la tasa de refresco de tu pantalla y el rendimiento de tu equipo. Puedes alternar el renderizado neural durante el juego y en las repeticiones pulsando la tecla F9.

Conviene entender que DLSS 5 no reemplaza las demás funciones de DLSS. Funciona como una nueva etapa al final de la cadena gráfica. Puedes combinarlo con reescalado por IA para aliviar carga de renderizado, con generación de cuadros para elevar los FPS y con Ray Reconstruction para mejorar la limpieza de efectos de ray tracing. Esa combinación tiene potencial para lograr imágenes muy llamativas, especialmente en pantallas 1440p y 4K con altas tasas de refresco.

También hay mods no oficiales que intentan inyectar DLSS 5 en otros juegos. Sin embargo, no son una recomendación adecuada para la mayoría de usuarios. Pueden causar errores, artefactos visuales, bloqueos, problemas de compatibilidad con sistemas antitrampas e incluso riesgos de seguridad si los archivos llegan desde fuentes dudosas. La mejor experiencia llegará con soporte nativo del estudio y controladores oficiales de NVIDIA.

NVIDIA ha mencionado títulos como Assassin’s Creed Shadows, Hogwarts Legacy, Starfield, Resident Evil Requiem, Delta Force, The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered y Phantom Blade Zero entre los juegos previstos para recibir DLSS 5. Aun así, la disponibilidad concreta puede variar según el calendario de cada desarrollador.

Qué PC necesitas para aprovechar DLSS 5 al máximo

No hace falta una computadora con una RTX 5090 para activar DLSS 5. NVIDIA afirma que toda la familia GeForce RTX 50 Series, incluidos equipos portátiles, puede utilizar la función. En NBA 2K27, la compañía sostiene que prácticamente todas las RTX 50 pueden mover el juego a 1080p con el preset Ultra, ray tracing y DLSS 5 activo.

Eso no significa que todas ofrecerán la misma experiencia. DLSS 5 es una tecnología exigente, porque añade un modelo de IA que procesa la imagen final en tiempo real. Las pruebas y análisis independientes indican que el coste de rendimiento puede ser considerable. The Verge encontró que, en una prueba no oficial a 1440p con una RTX 5090, la activación de DLSS 5 redujo los FPS de 312 a 156, justo a la mitad. NVIDIA también reconoce una penalización de rendimiento relevante que sus otras herramientas de DLSS pueden compensar parcialmente.

Esta es una guía práctica para saber qué esperar según tu hardware:

RTX 5060 o RTX 5060 Ti

Representan el punto de entrada para probar DLSS 5 con una experiencia razonable en 1080p. Para mantener una buena fluidez con ajustes altos, ray tracing y renderizado neural, será especialmente útil activar DLSS Super Resolution junto con Frame Generation. No son tarjetas pensadas para exprimir cada ajuste en 4K, aunque pueden ofrecer un resultado visual muy atractivo en monitores Full HD.

Representan el punto de entrada para probar DLSS 5 con una experiencia razonable en 1080p. Para mantener una buena fluidez con ajustes altos, ray tracing y renderizado neural, será especialmente útil activar DLSS Super Resolution junto con Frame Generation. No son tarjetas pensadas para exprimir cada ajuste en 4K, aunque pueden ofrecer un resultado visual muy atractivo en monitores Full HD. RTX 5070 o RTX 5070 Ti

Son las alternativas más equilibradas para jugar a 1440p con gráficos altos o ultra. NVIDIA afirma que una RTX 5070 puede alcanzar hasta 260 FPS en NBA 2K27 a 1440p con calidad Ultra, ray tracing y las tecnologías DLSS activadas. En el caso de la RTX 5070 Ti, esa cifra puede subir hasta 350 FPS bajo las mismas condiciones.

Son las alternativas más equilibradas para jugar a 1440p con gráficos altos o ultra. NVIDIA afirma que una RTX 5070 puede alcanzar hasta 260 FPS en NBA 2K27 a 1440p con calidad Ultra, ray tracing y las tecnologías DLSS activadas. En el caso de la RTX 5070 Ti, esa cifra puede subir hasta 350 FPS bajo las mismas condiciones. RTX 5080

Es una opción muy recomendable para quienes juegan a 1440p con monitores de alta tasa de refresco o quieren dar el salto a 4K sin tener que recortar de forma agresiva los ajustes gráficos. NVIDIA cita hasta 410 FPS en NBA 2K27 a 1440p con el preset Ultra y la suite de funciones DLSS activada.

Es una opción muy recomendable para quienes juegan a 1440p con monitores de alta tasa de refresco o quieren dar el salto a 4K sin tener que recortar de forma agresiva los ajustes gráficos. NVIDIA cita hasta 410 FPS en NBA 2K27 a 1440p con el preset Ultra y la suite de funciones DLSS activada. RTX 5090

Es la tarjeta indicada para quienes buscan jugar en 4K con los ajustes al máximo, ray tracing, generación de cuadros y el mayor margen posible para futuras implementaciones de DLSS 5. NVIDIA asegura que puede alcanzar hasta 370 FPS a 4K en NBA 2K27 con calidad Ultra y el conjunto completo de tecnologías DLSS habilitado.

Una PC bien preparada para DLSS 5 debería acompañar la GPU con un procesador moderno, al menos 32 GB de RAM, almacenamiento SSD NVMe y una fuente de alimentación de buena calidad. En resoluciones elevadas el protagonismo recae sobre la tarjeta gráfica, aunque un CPU lento puede limitar los FPS antes de que la GPU llegue a trabajar al máximo. Para una RTX 5080 o RTX 5090, también cobra importancia contar con una fuente de poder adecuada, buena refrigeración y una caja con flujo de aire decente.

La resolución de tu monitor define mucho la compra. Una RTX 5070 puede ser una elección excelente para un monitor 1440p de 144 Hz o 165 Hz. Una RTX 5080 tiene más sentido si buscas jugar en 4K sin recortar demasiado la calidad. Una RTX 5090 luce especialmente atractiva para monitores 4K de 240 Hz, experiencias con path tracing o creadores que además utilizan la GPU para edición, IA local y trabajo profesional.

DLSS 5 es una señal clara de hacia dónde se mueve el PC gaming. La IA ya no solo ayuda a subir los FPS, también empieza a formar parte de la imagen que ves en pantalla. Su debut todavía es limitado y requerirá implementaciones cuidadosas para evitar resultados exagerados, pero el potencial es enorme.

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