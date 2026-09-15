Steam Frame ya tiene precio y entrar a la RV de Valve costará más de $1,000 dólares

Valve ya activó las reservas de Steam Frame, su nuevo visor de realidad virtual con mandos que busca convertir toda la biblioteca de Steam en una experiencia mucho más inmersiva. El problema para quienes quieran sumarse desde el primer día es evidente, el dispositivo parte desde los $1,059 dólares y sube hasta $1,299 dólares en su versión con más almacenamiento.

Steam Frame lleva Steam a una pantalla gigante

Steam Frame no se presenta como un simple visor para jugar a títulos de realidad virtual. Valve quiere que sea una especie de PC espacial centrado en Steam, capaz de ejecutar software por cuenta propia y de transmitir juegos desde un ordenador de escritorio de forma inalámbrica.

La propuesta tiene bastante sentido para cualquiera que ya haya invertido años, dinero y muchas horas en Steam. El visor permite acceder a juegos de RV diseñados para sentirse desde dentro, aunque también abre la puerta a títulos tradicionales que aparecen frente al jugador en una enorme pantalla virtual. Un RPG, un shooter, un juego de estrategia o una aventura indie pueden ocupar una pared completa del salón sin necesidad de comprar un televisor más grande.

Toda la biblioteca de Steam entra en la conversación, aunque conviene entender cómo funciona esa promesa. Los juegos más exigentes y aquellos que no estén preparados para el procesador del visor pueden ejecutarse desde un PC y llegar al Steam Frame mediante streaming. Los títulos compatibles de forma nativa, por su parte, pueden correr directamente en el equipo gracias a SteamOS y a las herramientas de compatibilidad de Valve.

Este enfoque también permite utilizar varias pantallas virtuales al mismo tiempo. Steam Frame puede convertirse en un escritorio portátil para abrir ventanas de navegación, chat, trabajo y entretenimiento alrededor del usuario. No es una idea nueva dentro de la computación espacial, pero Valve la lleva a un terreno donde cuenta con una ventaja enorme, su catálogo y la comunidad que ha construido Steam durante más de dos décadas.

Así es el visor de RV de Valve

A nivel de hardware, Steam Frame llega como un visor inalámbrico con un diseño más ligero y modular que el antiguo Valve Index. Cuenta con dos pantallas LCD de 2,160 x 2,160 píxeles por ojo, lentes Pancake, campo de visión de alrededor de 110 grados y una frecuencia de actualización que alcanza los 120 Hz, con un modo experimental de 144 Hz.

El cerebro del dispositivo es un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 acompañado por 16 GB de memoria RAM. No apunta a reemplazar una PC gaming de gama alta cuando se trata de ejecutar los juegos más pesados, aunque sí tiene potencia suficiente para mover experiencias de realidad virtual y títulos menos exigentes directamente desde el visor.

Valve ha incluido un sistema de seguimiento inside-out mediante cámaras integradas, así que no hacen falta estaciones base colocadas en la habitación. Este detalle reduce bastante la fricción de entrar a la realidad virtual. Basta con encender el visor, ajustar la correa y comenzar a jugar sin llenar el cuarto de sensores, cables y accesorios.

También integra seguimiento ocular, lo que permite que el visor puede concentrar más calidad de imagen en el punto exacto donde están mirando los ojos del jugador. Esto promete aprovechar mejor el ancho de banda inalámbrico y ofrecer una imagen más nítida en escenas complejas.

Los nuevos Steam Frame Controllers completan el paquete. Valve apuesta por controles con detección de movimiento, botones A, B, X e Y similares a los de un gamepad tradicional y sensores que identifican parte del movimiento de los dedos. La compañía deja claro que estos mandos no solo sirven para lanzar granadas virtuales o manipular objetos en un juego de RV. También pueden asumir controles de títulos convencionales dentro de la pantalla virtual.

La batería trasera de 21,6 Wh busca mejorar el equilibrio del peso sobre la cabeza, mientras que el adaptador Wi‑Fi 6E incluido crea un enlace de 6 GHz para la conexión con el PC. El objetivo es reducir la latencia y evitar que el streaming se sienta torpe justo cuando la acción se pone intensa.

Precio de Steam Frame y cómo funcionan las reservas

El salto a Steam Frame exige una inversión importante. La versión con 256 GB de almacenamiento cuesta $1,059 dólares, mientras que el modelo de 1 TB alcanza los $1,299 dólares. Ambos incluyen los mandos de realidad virtual, el adaptador inalámbrico y una copia de Half-Life Alyx para quienes todavía no lo tengan en su cuenta.

No estamos ante un visor pensado para competir por precio con las alternativas más accesibles del mercado. Valve está colocando a Steam Frame en la zona premium, con una propuesta dirigida a jugadores de PC que quieren libertad inalámbrica, una pantalla virtual enorme y acceso directo a su ecosistema de Steam.

Las reservas ya están activas y se pueden registrar hasta el 17 de septiembre a las 10 de la mañana, hora del Pacífico. El sistema no funciona por orden de llegada. Valve reunirá las solicitudes recibidas antes del cierre y hará una selección aleatoria para asignar puestos dentro de una cola de compra. Quienes reciban la invitación tendrán tres días para completar el pedido.

La compañía explicó que repetirá el modelo de reservas que ya utilizó con Steam Machine, una estrategia que le dio buenos resultados para manejar la demanda inicial y frenar a los revendedores. De esta manera, apuntarse temprano dentro del periodo establecido resulta importante, aunque nadie tendrá ventaja por haber hecho clic unos minutos antes que el resto.

Steam Frame llega con un precio que puede echar para atrás a muchos curiosos, pero también con una ambición poco habitual. Valve no quiere vender solo un casco para disfrutar de unos pocos juegos de realidad virtual. Quiere meter Steam dentro de un visor, con todas sus posibilidades, sus rarezas y ese atractivo que tiene jugar en una pantalla que parece no terminar nunca.

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