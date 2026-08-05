Si jugaste alguno de estos 8 juegos de Steam, cuidado: podrían vaciar tus cuentas

Steam es de las plataformas de videojuegos más confiables del mundo, pero eso mismo la convirtió en el escondite perfecto para una operación de malware que duró casi dos años. El FBI arrestó a un joven de 21 años en Florida acusado de financiar y promocionar ocho videojuegos infectados que lograron colarse en miles de computadoras, robar datos personales y sustraer cerca de $220,000 dólares en criptomonedas.

Cómo lograron colar malware en Steam sin que nadie sospechara

Lo más inquietante de este caso es lo simple que resultó el engaño. Zyaire Dontaevious Zamarion Wilkins y sus cómplices no explotaron una falla técnica en Steam, sino algo mucho más básico, la confianza que los jugadores depositan en la tienda de Valve. Publicaron títulos como BlockBlasters, Chemia, Dashverse (también conocido como DashFPS), Lampy, Lunara, PirateFi y Tokenova, ocho juegos en total que a simple vista parecían proyectos indie legítimos, funcionales y hasta entretenidos.

Un usuario descargaba cualquiera de esos títulos, jugaba una par de partidas, dejaba una reseña positiva y ni se imaginaba lo que pasaba en segundo plano. El malware se activaba silenciosamente y comenzaba a recopilar contraseñas guardadas, cookies y otra información sensible almacenada en el equipo. Con esos datos en mano, los atacantes accedían después a billeteras de criptomonedas de las víctimas.

Según la denuncia federal, la operación estuvo activa entre mayo de 2024 y febrero de 2026, infectó alrededor de 8,000 computadoras y permitió vaciar cerca de 80 billeteras digitales por un total de $220,000 dólares. Incluso usaron bots para rastrear qué víctimas potenciales tenían grandes volúmenes de cripto guardados, así que esto no fue un ataque a ciegas, sino una operación bastante calculada.

Valve retiró los ocho juegos de la tienda en cuanto se detectó el problema, pero el daño ya estaba hecho para quienes los habían instalado meses o incluso años antes. Wilkins enfrenta cargos federales por conspiración para obtener información informática con fines de lucro y actualmente espera extradición a Washington para ser juzgado.

Qué hacer si instalaste alguno de estos 8 juegos de Steam

Si tu biblioteca de Steam incluye o incluyó BlockBlasters, Chemia, Dashverse, DashFPS, Lampy, Lunara, PirateFi o Tokenova, lo mejor es asumir que tu equipo pudo haber estado comprometido, sobre todo si lo descargaste entre mayo de 2024 y comienzos de 2026. No sirve solo desinstalar el juego, porque el malware ya podría haber creado accesos persistentes en tu sistema.

Estas son las acciones que los expertos en ciberseguridad recomiendan tomar de inmediato.

Cambia todas tus contraseñas, empezando por las de tu banca y billeteras de criptomonedas, desde un dispositivo que sepas que está limpio.

Revisa y cierra las sesiones activas en tus navegadores y cuentas de correo, ya que el malware pudo haber robado cookies de sesión.

Ejecuta un análisis completo con un antivirus actualizado y revisa el Programador de tareas de Windows en busca de procesos sospechosos que se reactiven al encender el equipo.

Activa la autenticación en dos pasos en Steam Guard y en cualquier exchange o wallet cripto que uses.

Si sospechas que fuiste víctima, el FBI habilitó un formulario oficial y un correo específico, Steam_Malware@fbi.gov, para recibir reportes.

En el caso puntual de PirateFi, algunos investigadores recomiendan directamente reinstalar el sistema operativo, ya que su malware fue de los más agresivos detectados.

Este caso deja una lección incómoda para toda la comunidad gamer, y es que ni siquiera una plataforma tan establecida como Steam garantiza que todo lo publicado sea seguro. Antes de instalar un juego nuevo, especialmente si es de un estudio pequeño o desconocido, vale la pena revisar reseñas recientes, desconfiar de peticiones para ejecutar comandos en PowerShell o CMD, y mantener el sistema y el antivirus siempre actualizados. La próxima amenaza podría estar disfrazada de tu próximo juego favorito.

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