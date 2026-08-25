Ubisoft regala 13 videojuegos para PC y puedes sumarlos todos a tu colección sin pagar un centavo

Hay noticias que alegran el día a cualquier jugador y esta es, sin duda, una de ellas. Ubisoft está regalando 13 videojuegos en versión PC, una promoción con la que puedes engordar tu biblioteca digital sin rascarte el bolsillo. La jugada forma parte de la alianza ampliada entre la compañía francesa y Xbox, y entre los títulos incluidos hay auténticos pesos pesados como Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 y Avatar: Frontiers of Pandora.

Si quieres saber exactamente qué juegos entran en el lote, cuánto dinero te ahorras y qué requisitos debes cumplir, sigue leyendo que te lo contamos todo en detalle.

Ubisoft y Xbox se unen para regalarte 13 juegazos

La promoción nace del programa Xbox on PC, una iniciativa con la que ambas compañías quieren que juegues donde te apetezca con una sola compra. La mecánica es sencilla. Si ya tienes la versión digital de Xbox de alguno de estos juegos, recibes la versión de PC sin costo adicional, y si compras alguno de ellos a partir de ahora en la tienda digital de Xbox, te llevas automáticamente las dos versiones.

La lista completa de juegos que entran en la promoción es la siguiente:

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Valhalla

Avatar: Frontiers of Pandora

Far Cry 6

Immortals Fenyx Rising

Prince of Persia: The Lost Crown

Riders Republic

Skull and Bones

The Crew 2

The Crew Motorfest

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Watch Dogs Legion

Como ves, hay de todo. Aventuras de mundo abierto, carreras, acción táctica, piratas y mitología griega, una selección que cubre prácticamente todos los gustos y que reúne algunas de las franquicias más rentables de la industria.

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Assassin’s Creed Valhalla es probablemente la joya de la corona de este lote. Lanzado en noviembre de 2020, te pone en la piel de Eivor, un guerrero vikingo que lidera a su clan desde las heladas tierras de Noruega hasta la Inglaterra del siglo IX. Saqueos, asentamientos, combates brutales y un mapa enorme que puede robarte fácilmente más de 100 horas.

Assassin’s Creed Mirage llegó en octubre de 2023 como una carta de amor a los orígenes de la saga. Ambientado en el Bagdad del siglo IX, sigue los pasos de Basim Ibn Ishaq y recupera el sigilo, el parkour y los asesinatos planificados que hicieron famosa a la franquicia, en una aventura más compacta y centrada.

Far Cry 6 te lleva a Yara, una isla caribeña ficticia oprimida por el dictador Antón Castillo, interpretado por Giancarlo Esposito. Como Dani Rojas te unes a la guerrilla para liberar el país con un arsenal de lo más creativo, desde armas caseras hasta una mochila con lanzacohetes. Mundo abierto, caos y explosiones a raudales.

Avatar: Frontiers of Pandora es el espectáculo visual del grupo. Te conviertes en un na’vi criado por la corporación RDA que regresa a Pandora para reconectar con sus raíces y defender la frontera occidental del planeta. Vuelos en ikrán, combates en primera persona y uno de los mundos abiertos más bellos jamás creados.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege es el fenómeno multijugador que no deja de crecer desde 2015. Enfrentamientos tácticos de cinco contra cinco, operadores con habilidades únicas y escenarios destructibles que convierten cada ronda en un rompecabezas letal, con una escena competitiva enorme.

El resto de la lista tampoco desmerece. Completan el lote Immortals Fenyx Rising, Prince of Persia: The Lost Crown, Riders Republic, Skull and Bones, The Crew 2, The Crew Motorfest, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction y Watch Dogs Legion.

Cuánto dinero ahorras y qué requisitos debes cumplir

Aquí viene la parte que más gusta al bolsillo. Si sumas el precio habitual de las ediciones estándar de los 13 juegos en la tienda de Ubisoft, la cifra se dispara muy por encima de los $600 dólares.

Ten en cuenta que los precios son aproximados y pueden variar según la región y las ofertas activas, pero la referencia es clara. Aprovechar esta promoción equivale a ahorrarte cerca de $670 dólares sin pagar ni un centavo extra por las versiones de PC.

Para participar necesitas cumplir estos requisitos.

Ser propietario de la versión digital de Xbox del juego en cuestión, ya sea en Xbox One o Xbox Series X|S. Las copias físicas no cuentan.

del juego en cuestión, ya sea en Xbox One o Xbox Series X|S. Las copias físicas no cuentan. Tener instalada la última versión de Ubisoft Connect en tu PC, ya que los juegos se canjean y se lanzan desde esta plataforma y no desde la app de Xbox.

en tu PC, ya que los juegos se canjean y se lanzan desde esta plataforma y no desde la app de Xbox. Vincular tu cuenta de Xbox con tu cuenta de Ubisoft para que el sistema reconozca tus compras.

Si ya tenías los juegos en tu consola y todavía no aparecen, no te preocupes. Ubisoft está añadiendo las copias de PC de forma progresiva dentro de un despliegue que arrancó el 27 de julio. Además, las ediciones y los DLC que poseas en Xbox también se transfieren a PC sin costo, con la única excepción de los objetos consumibles como la moneda del juego.

Un detalle importante es que el beneficio funciona en una sola dirección. Tener los juegos en PC no te da acceso gratis a la versión de Xbox, así que la promoción está pensada para premiar a quienes ya confiaron en el ecosistema de la consola.

Con un ahorro potencial de casi $670 dólares y nombres tan grandes sobre la mesa, esta es una de esas ofertas que no se ven todos los días. Revisa tu biblioteca de Xbox, actualiza Ubisoft Connect y prepárate para ver cómo tu colección de PC crece de golpe con 13 juegazos.

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