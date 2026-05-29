Consigue más de 10 juegos gratis en Epic Games Store sin gastar ni un solo dólar

Epic Games Store está regalando 12 juegos completos para PC y puedes quedártelos para siempre en tu biblioteca sin pagar un centavo. Esta promoción llega en un momento donde el acceso gratuito a videojuegos se ha convertido en una estrategia clave para las plataformas digitales, especialmente cuando los usuarios buscan nuevas experiencias sin romper su presupuesto.

La buena noticia es que no necesitas ser un experto en tecnología ni tener una cuenta premium. Solo requieres una cuenta gratuita de Epic Games y unos minutos para reclamar todos los títulos. Una vez que los agregas a tu biblioteca, son tuyos para siempre aunque los desinstales o apagues tu computadora.

Qué juegos puedes descargar gratis y de qué tratan

El catálogo de esta promoción incluye títulos muy variados que cubren prácticamente todos los géneros. Aquí te detallamos cuáles son los 12 juegos gratis que puedes disfrutar en la tienda de Epic Games:

Fortnite domina el battle royale con sus colaboraciones épicas con marcas globales y eventos en tiempo real que mantienen el juego fresco constantemente. Cada temporada trae nuevas armas, mapas y modos de juego que mantienen a millones de jugadores conectados. Apex Legends ofrece combates intensos por equipos con personajes únicos que tienen habilidades especiales y mecánicas competitivas muy pulidas. Su sistema de movimiento fluido y la comunicación táctica entre compañeros lo convierten en una experiencia estratégica y emocionante. Marvel Rivals enfrenta a héroes y villanos del universo Marvel en duelos estratégicos donde cada personaje aporta habilidades distintivas. Los equipos deben coordinar sus poderes para dominar mapas dinámicos que cambian durante la partida. Destiny 2 mezcla disparos en primera persona con elementos de rol y campañas cooperativas que requieren trabajo en equipo. Su mundo abierto lleno de planetas por explorar y su sistema de progresión de equipo lo hacen adictivo para jugadores que buscan profundidad. Rocket League combina fútbol y vehículos en partidas frenéticas donde controlas coches que pueden volar y golpear un balón gigante. La física única y los modos competitivos lo han convertido en un fenómeno esport con millones de jugadores activos. Genshin Impact invita a recorrer el vasto mundo de Teyvat con personajes elementales y un sistema de combate basado en combinaciones de elementos. Su arte estilo anime y su historia profunda atraen a jugadores de todo el mundo. Honkai: Star Rail presenta una aventura de ciencia ficción por turnos con personajes carismáticos y combates tácticos estratégicos. La historia se desarrolla en trenes espaciales y cada personaje tiene habilidades únicas que cambian según el elemento que domina. Path of Exile es un clásico de la acción isométrica con personalización profunda de personajes y un sistema de habilidades complejo que permite miles de combinaciones. Su economía basada en objetos y su campaña desafiante lo mantiene relevante años después de su lanzamiento. The Sims 4 pone a prueba la creatividad en la simulación de vidas virtuales donde construyes casas y controlas relaciones familiares. Las expansiones añaden mascotas, carreras y estilos de vida que amplían infinitamente las posibilidades. Fall Guys ofrece carreras de obstáculos llenas de humor con personajes redondos que compiten en minijuegos caóticos y coloridos. Su tono divertido y las partidas rápidas lo hacen perfecto para jugar con amigos o desconectar. Warframe se centra en el combate ágil con ninjas espaciales y expansiones constantes que añaden nuevas misiones y armas. Su sistema de movimiento parkour y la personalización de warframes crea experiencias únicas en cada misión. Magic: The Gathering Arena es la adaptación digital del famoso juego de cartas con mazos estratégicos y torneos competitivos. La profundidad táctica de cada carta y las actualizaciones regulares mantienen el meta fresco.

Cómo reclamar los 12 juegos gratis paso a paso

El proceso es sencillo y accesible para cualquier usuario incluso sin experiencia previa en plataformas digitales. Solo sigue estos pasos y tendrás tu biblioteca llena de juegos en menos de 20 minutos.

Primero crea una cuenta o inicia sesión ingresando a store.epicgames.com y registrándote con tu correo electrónico o accediendo con tu cuenta existente si ya tienes una. Es importante usar un correo válido porque Epic Games enviará confirmaciones y noticias sobre nuevas promociones.

Luego explora la tienda desde la página principal abre la sección Tienda y busca los juegos destacados como gratuitos. Verás un banner grande con los títulos disponibles y su precio marcado como cero dólares.

Selecciona y reclama haciendo clic en el juego que desees verifica que el precio sea cero y pulsa Obtener. Completa el proceso sin ingresar datos de pago ya que no necesitas tarjeta de crédito ni cuenta bancaria para obtener estos juegos gratis.

Añade a la biblioteca y una vez realizada la operación el título quedará almacenado en tu cuenta de forma permanente aunque lo desinstales posteriormente. Esto significa que puedes descargarlo años después sin volver a reclamarlo.

Instalar y jugar descarga el cliente de Epic Games Store inicia sesión accede a tu biblioteca y elige el juego para instalarlo en tu equipo. Antes de instalar verifica los requisitos técnicos de cada título para asegurar que tu PC sea compatible y puedas disfrutar de la mejor experiencia.

Por qué Epic Games regala juegos y qué ventajas tiene para ti

Regalar títulos impulsa la adopción de la tienda, aumenta la actividad de usuarios y permite optimizar el gasto en entretenimiento con descargas globales, soporte y actualizaciones automáticas. Esta estrategia beneficia tanto a Epic como a los jugadores porque crea una comunidad más grande y activa.

Descargar juegos gratuitos en Epic Games Store permite ampliar la colección personal sin coste, descubrir nuevas propuestas y apoyar a desarrolladores independientes. El modelo digital ofrece rapidez, acceso global y actualizaciones automáticas aunque también implica que la propiedad del juego depende de la cuenta y las políticas de la plataforma.

Es importante recordar que no existe la posibilidad de revender los títulos ni de acceder a ellos si la cuenta es suspendida. No obstante la oportunidad de probar lanzamientos AAA y proyectos independientes sin gastar dinero convierte la estrategia de Epic en una de las más valoradas por los jugadores de todo el mundo.

Participar en estas promociones permite a los usuarios mantenerse actualizados, experimentar con mecánicas innovadoras y disfrutar de contenido variado. Epic Games Store se consolida como referente para quienes buscan acceso global, variedad y creatividad en el ecosistema digital. Mantente atento a las próximas novedades y no dejes pasar la oportunidad de reclamar los juegos gratuitos que la plataforma pone a tu disposición cada semana porque una vez que terminan las promociones los juegos vuelven a su precio normal y no podrás obtenerlos gratis nuevamente.

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