Apple y Epic Games se van a la Corte Suprema: la batalla más grande del mundo tech no termina

La guerra entre Apple y Epic Games —los creadores de Fortnite— lleva más de cinco años sin señales de parar, y ahora acaba de subir al nivel más alto del sistema judicial de Estados Unidos. Apple anunció que llevará su pelea por las comisiones de la App Store directamente ante la Corte Suprema, después de quedarse sin opciones dentro del Noveno Circuito de Apelaciones. Si crees que ya habías escuchado todo sobre este caso, prepárate, porque esto apenas empieza de nuevo.

Todo comenzó cuando Fortnite se rebeló contra Apple

Para entender por qué estamos aquí, hay que recordar el origen del conflicto. En 2020, Epic Games decidió romper las reglas del juego (literalmente) al agregar un sistema de pago propio dentro de Fortnite para que los usuarios pudieran comprar V-Bucks —la moneda del juego— sin pasar por la App Store de Apple. El objetivo era claro: evitar la comisión del 30% que Apple cobra a los desarrolladores por cada transacción.

Apple respondió de inmediato: eliminó Fortnite de su tienda y demandó a Epic. El caso llegó a tribunales y en 2021 el fallo fue mixto. Apple ganó en el punto clave: no fue declarada monopolio. Pero la jueza también le ordenó que permitiera a los desarrolladores incluir enlaces a sistemas de pago externos dentro de sus apps. Eso, para Apple, fue una pequeña pero significativa derrota.

El problema vino después. Cuando Apple “aceptó” permitir pagos externos, cobró una comisión del 27% sobre esas transacciones, apenas tres puntos menos que su tarifa estándar del 30%. Básicamente, los desarrolladores seguían pagando casi lo mismo, solo que ahora con la molestia adicional de gestionar su propia plataforma de cobros, que también tiene sus propias tarifas de procesamiento. Epic no tardó en denunciar que eso violaba la orden judicial.

Apple fue declarada en desacato, y aun así no cedió

El tribunal le dio la razón a Epic. El Tribunal de Distrito del Norte de California encontró a Apple en desacato por hacer que la comisión del 27% sobre pagos externos hiciera inútil la opción de usarlos. En diciembre de 2025, el Noveno Circuito de Apelaciones confirmó esa decisión, señalando que la tarifa de Apple prácticamente anulaba el propósito de permitir pagos alternativos.

Apple pidió una nueva audiencia, pero en marzo de 2026 le fue negada. Sin más opciones dentro del Noveno Circuito, la compañía no tuvo otra salida que apuntar hacia arriba: la Corte Suprema de Estados Unidos.

Mientras tanto, Apple también solicitó pausar la aplicación del fallo de apelaciones mientras prepara su recurso ante la Suprema Corte. El lunes 6 de abril, el tribunal le concedió esa pausa, pero Epic la impugnó de inmediato. La portavoz de Epic Games, Natalie Muñoz, fue directa: calificó la maniobra de Apple como “otra táctica de dilación para evitar que los tribunales establezcan límites permanentes sobre su capacidad de cobrar tarifas abusivas en pagos de terceros.”

Muñoz también destacó que, como resultado de las tácticas de Apple, solo unos pocos desarrolladores valientes —entre ellos Spotify, Kindle y Patreon— se han atrevido a aprovechar el derecho a usar pagos externos.

Qué puede pasar ahora en la Corte Suprema

Si la Corte Suprema acepta escuchar el caso —algo que no está garantizado, ya que antes rechazó una apelación anterior de Apple sobre un aspecto diferente del mismo litigio—, Apple buscará cuestionar los estándares legales que usaron los tribunales inferiores para declararla en desacato.

El argumento de Apple es que su comisión del 27% no es solo una tarifa de procesamiento de pagos, sino que refleja el valor del ecosistema completo de la App Store: el hosting, las herramientas de desarrollo, el sistema de descubrimiento de apps y otros servicios. Básicamente, Apple dice que cobrar por ser Apple es completamente válido.

Lo que está en juego es enorme. La decisión final podría redefinir cuánto dinero puede generar Apple con su App Store, un negocio que mueve decenas de miles de millones de dólares al año. Y el contexto no podría ser más relevante: cada vez más usuarios recurren a asistentes de inteligencia artificial para encontrar apps y hacer compras, lo que ya está erosionando el papel tradicional de las tiendas de aplicaciones.

Vale la pena notar que Google, que enfrentó un caso similar con Epic Games, ya llegó a un acuerdo el mes pasado y redujo sus comisiones en Google Play al 20%. Eso pone a Apple en una posición incómoda: si el mercado se mueve hacia comisiones más bajas y los tribunales la siguen presionando, ¿cuánto tiempo más puede sostener su modelo?

Este es, sin duda, uno de los casos legales más importantes para la industria tecnológica global, y su desenlace en la Corte Suprema marcará un antes y un después en cómo las plataformas digitales hacen negocios.

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