Hombre mata a su hermana a tiros y luego se quita la vida en una casa de Nueva Jersey

Un hombre de 60 años mató a tiros a su hermana y posteriormente se suicidó dentro de una vivienda en el sur de Nueva Jersey, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió la mañana del miércoles en una residencia ubicada en Bethel Avenue, en Pennsauken, donde la policía recibió alrededor de las 9:00 a.m. un reporte sobre disparos y un hombre armado con una pistola.

De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Camden, Daniel Lopez disparó contra su hermana, Janet Camacho, y la dejó herida en los escalones de entrada de la vivienda antes de regresar al interior y dispararse.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Camacho en los escalones delanteros de la residencia.

La mujer fue trasladada de emergencia al Cooper University Hospital, donde murió poco después a causa de las heridas, según las autoridades.

La policía acordonó la vivienda

Tras recibir el reporte, los agentes establecieron un perímetro de seguridad alrededor de la residencia.

Imágenes difundidas por WPVI mostraron a policías escoltando a algunos vecinos fuera de sus viviendas mientras se desarrollaba el operativo.

Debido a que se creía que el hombre armado permanecía dentro de la casa, las autoridades desplegaron un perro robótico para inspeccionar el inmueble.

Aproximadamente 90 minutos después de la llamada inicial, los agentes localizaron a Lopez dentro de la vivienda.

El hombre había muerto como consecuencia de una herida de bala que, según las autoridades, se infligió a sí mismo.

Las autoridades investigan el motivo

La Fiscalía del Condado de Camden determinó que el caso corresponde a un asesinato seguido de suicidio.

Sin embargo, las autoridades todavía investigan qué llevó a Lopez a disparar contra su hermana y posteriormente quitarse la vida.

La policía no ha informado de otros heridos relacionados con el incidente.

Una grabación de las cámaras de vigilancia de la zona, obtenida por WPVI, habría registrado parte del ataque y los momentos posteriores. El medio indicó que las imágenes eran demasiado gráficas para ser transmitidas.

Un vecino recuerda a Lopez como un amigo de la familia

El caso causó sorpresa entre algunos vecinos, que conocían a Lopez.

Michelle Jimenez, residente de la zona y amiga de la familia, dijo a WPVI que el hombre había sido cercano a sus familiares durante años.

“Solíamos invitarlo mucho a las fiestas familiares. Siempre era nuestro invitado”, relató Jimenez.

La mujer recordó que Lopez solía ser amable con ella y sus hermanos e incluso les preparaba productos horneados.

“Fue simplemente impactante para mí. No lo podía creer”, dijo.

La investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Camacho y Lopez continúa.

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