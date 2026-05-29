Barcelona oficializa contratación del inglés Anthony Gordon por cinco temporadas

El Barcelona anunció este viernes la incorporación del atacante inglés Anthony Gordon, quien llega procedente del Newcastle y se convierte en la primera incorporación del equipo dirigido por Hansi Flick para la próxima temporada.

El futbolista firmó un contrato por cinco años en una operación valorada en 70 millones de euros más 10 millones en variables, aunque la entidad catalana no confirmó oficialmente las cifras del traspaso.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League.

Gordon aterriza en el conjunto azulgrana con la capacidad de desempeñarse principalmente como extremo izquierdo, aunque también puede ocupar posiciones más centradas en ataque. Su llegada supone el primer movimiento del Barcelona en el mercado con vistas a la campaña venidera.

El traspaso representa un cambio de rumbo para el Newcastle. Según el análisis incluido en la información proporcionada, el club inglés optó esta vez por facilitar una salida rápida de un delantero que deseaba marcharse, a diferencia de lo ocurrido anteriormente con Alexander Isak.

La entidad recibió una cantidad considerada elevada por un jugador descrito como trabajador, versátil y con talento, aunque también se señala que no había demostrado de forma consistente un valor equivalente a los cerca de 69 millones de libras pagados por el Barcelona.

Un fichaje que genera expectativas en ambos clubes

La operación también coloca al Barcelona ante un importante desafío económico y deportivo. El informe destaca que el club catalán realizó una inversión considerable pese a seguir condicionado por las restricciones financieras y las regulaciones de LaLiga.

Dentro de la valoración realizada, se apunta que Gordon encaja en el estilo de presión e intensidad que busca Hansi Flick. Su polivalencia ofensiva fue uno de los factores que habrían motivado la aprobación de la operación por parte del técnico alemán.

Durante la pasada temporada, el internacional inglés anotó 10 goles en la UEFA Champions League. Sin embargo, el mismo análisis recuerda que seis de esos tantos llegaron frente a Qarabag y Union Saint-Gilloise, mientras que la mitad fueron desde el punto penal. También se menciona que en sus últimos 60 encuentros de Premier League registró 12 goles.

Para el jugador, el movimiento representa la oportunidad de incorporarse a uno de los clubes más importantes del fútbol europeo. Gordon había sido relacionado anteriormente con Liverpool, equipo del que es aficionado desde la infancia, y que el Bayern Múnich apareció como una posibilidad durante el mercado de verano antes de desistir por el precio de la operación.

El nuevo delantero azulgrana deberá competir por un puesto en una plantilla repleta de figuras. La información destaca que una eventual llegada de Julián Álvarez podría reducir su protagonismo, aunque también subraya que el Barcelona no realizó una inversión de esta magnitud para asignarle un papel secundario.

Tras completar el traspaso, Gordon afrontará el reto de consolidarse como titular en un equipo que cuenta entre sus principales figuras con Lamine Yamal, iniciando así una nueva etapa en su carrera lejos de Newcastle y en uno de los escenarios más exigentes del fútbol mundial.

Sigue leyendo:

· Ángel Correa se expresa tras quedar fuera del Mundial 2026: “Es una tristeza”

· Messi y 16 campeones mundiales más en la lista de Argentina

· Santiago Giménez puso el pecho a las balas por su falta de gol en el AC Milan y en el Tricolor