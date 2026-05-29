Santiago Giménez puso el pecho a las balas por su falta de gol en el AC Milan y en el Tricolor

Santiago Giménez es un delantero de mucha fe y por esa razón, después de su desastroso rendimiento en el AC Milan y en la selección de México, aseguró que no hay mal que dure cien años y que, después de aceptar las críticas por su bajo rendimiento, se prepara para empezar con su etapa de redención.

Así lo manejó el delantero de la escuadra rossoneri en el Día de Medios que se realizó en vísperas del segundo duelo de preparación de México contra Australia este sábado en el Rose Bowl de Pasadena, California, donde se definirá la lista mundialista.

? "ESTOY SIENDO CRITICADO JUSTAMENTE"



? "HA SIDO UNA MALA TEMPORADA Y YA ESTÁ"



Santi Gimenez acepta los comentarios tras la temporada que tuvo con el Milan. pic.twitter.com/hV2rfY7JDo — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 29, 2026

Giménez, con un panorama poco halagador en el cuadro italiano con apenas cinco goles en el último año y medio, así como una ausencia de definidor de más de 15 meses en el Tricolor reconoció que las críticas son justas, pero que existen cosas que han rodeado su panorama como artillero de alto nivel en el fútbol europeo, como lo demostró su elevado fichaje.

“No siento que haya sido injusta, estoy siendo criticado justamente, soy delantero y la afición quiere goles; un club como el Milan tiene que estar en los primeros puestos”, declaró Santiago.

Frente a las críticas, es obvio que Santiago Giménez no la ha tenido fácil en la selección de México, pues después de quedar fuera de Qatar 2022 por su falta de experiencia, se esperaba que llegara con todo por delante para ser figura en 2026.

“En los primeros años me fue muy bien, metí muchos goles, tuve temporadas muy buenas y me tocó que el último año, lamentablemente, me tocó operarme y eso afectó mi rendimiento”, mencionó sobre su mala racha goleadora.

La Copa del Mundo 2026 podría ser la primera justa mundialista que dispute Giménez y la oportunidad de tener su redención con la selección de México en este sentido y demostrar su verdadera capacidad después de que en Qatar 2022 no recibió esa oportunidad.

“Son partidos tan parejos que cada detalle cuenta. Mis compañeros en el Milan me dijeron que no se quieren enfrentar a México por la altura, el calor, el estadio y la gente”, comentó el artillero de los rossoneri.

¡Con la ilusión a tope!



Después de no ser convocado a Qatar 2022, Santiago Giménez no ve como revancha la posibilidad de jugar este Mundial y aseguró que “estoy muy ansioso porque empiece” pic.twitter.com/kQx4Hhr5oX — De10Sports (@De10Sports) May 29, 2026

Santiago Giménez decidió en diciembre pasado operarse de un tobillo que tenía algunas fisuras que le generaban dolor a la hora de buscar su máximo rendimiento y eso terminó jugando en su contra al reaparecer casi cuatro meses después y tener poco tiempo de ritmo futbolístico antes del Mundial.

Pero siempre habrá una primera vez y Giménez cambió de chip para buscar la luz al final del túnel en el ataque de la selección mexicana en su debut mundialista en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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