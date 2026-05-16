Santiago Giménez recibe el voto de confianza en el AC Milan previo al Mundial

Todo parece indicar que el delantero mexicano Santiago Giménez recibirá el voto de confianza este domingo en la delantera del AC Milan en duelo clave contra al Genoa donde el cuadro rossoneri buscará los tres puntos que impidan que la Roma le arrebate el último boleto para la UEFA Champions League.

El cuadro dirigido por Massimiliano Allegri ha venido a menos pues no ha logrado ganar desde el 19 de abril cuando vencieron 1-0 al Hellas Verona, pues a partir de ese momento han empatado con la Juventus 0-0 y derrotas con el Sassuolo 2-0 y con el Atalanta 2-3 que los tiene al borde del precipicio de quedarse sin opciones de la UEFA Champions League.

¡APUNTAN A LA TITULARIDAD! 🇮🇹



A 26 días del inicio de la Copa del Mundo, Santiago Giménez y Johan Vásquez apuntan a ser titulares con sus equipos en la jornada 37 de la Serie A. pic.twitter.com/yMLiwrJg0T — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 16, 2026

Giménez de acuerdo a las últimas versiones que se manejan es que el delantero mexicano fue probado en la mayor parte del tiempo en el once titular y será quien se encargue del trabajo ofensivo contra la escuadra donde milita su compatriota Johan Vásquez, ambos considerados al parecer para el Mundial 2026.

Milan en la penúltima fecha no debe desperdiciar la opción que le dejó el calendario de enfrentar a dos equipos que están lejos del reflector y que sin duda jugarán relajados contra una escuadra como la milanista que está obligada a los tres puntos, pero sobre todo a no registrar derrota alguna.

Para Santiago Giménez el aparecer de nueva cuenta de titular representa demasiado, pues poco a poco toma ritmo de la lesión que lo dejó fuera casi cinco meses para corregir un problema en su tobillo que no lo dejaba explotar sus condiciones.

En versiones extraoficiales del canal deportivo Sky Sports Italia, el estratega Massimilano Allegri tiene contemplado al delantero mexicano en este duelo clave en las intenciones de mantenerse con vida para un sitio en la Champions League.

En caso de que aparezca Giménez en el encuentro contra Genoa como titular, será su segundo encuentro en fila como abridor y el mismo número en el once titular en el presente año después de cinco meses de ausencia y que requiere de minutos para tener opciones para el Mundial

Mientras Giménez afina la puntería para el Mundial, la situación de su compatriota Johan Vásquez con el Genoa es una incógnita para este fin de semana.

VUELVE A LA TITULARIDAD 🟢⚪🔴⚽



Santiago Giménez apunta a regresar a la titularidad con el AC Milan ⚫🔴 para el duelo frente al Genoa CFC, donde Johan Vásquez iniciaría en la banca. Aun así, existe la posibilidad de que ambos mexicanos coincidan en el terreno de juego… — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 16, 2026

Vásquez no disputó un solo minuto en la fecha pasada, después de que su equipo logró la permanencia en la Serie A y por esa razón existen dudas respecto a si será titular o no en este encuentro penúltimo del calendario.

El choque de este domingo no solo definirá gran parte del futuro europeo del Milan, sino que mantendrá los ojos de todo México puestos en Italia, celebrando el resurgimiento de Santiago Giménez en el momento más oportuno del año.

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