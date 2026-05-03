Santiago Giménez volvió a tener minutos con el AC de Milán y aumentó su sequía goleadora

Santiago Giménez volvió a tener actividad con el AC de Milán, pero su ingreso no fue suficiente para evitar la derrota ante Sassuolo en la Jornada 35 de la Serie A. El delantero mexicano disputó el segundo tiempo, aunque nuevamente se quedó sin anotar, alargando su sequía goleadora.

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Santiago Giménez vuelve a jugar, pero sin impacto en el marcador

El atacante mexicano Santiago Giménez ingresó al minuto 58 en lugar de Rafael Leao, cuando el AC de Milán ya caía 2-0 y jugaba con un hombre menos. Aunque buscó participar y pidió el balón constantemente, no logró generar peligro real.

El ‘Bebote’ no tuvo una sola oportunidad clara frente al arco y ya suma seis partidos desde su regreso sin marcar gol, una cifra que empieza a encender las alarmas en Italia.

SANTI GIMÉNEZ SIGUE ENCONTRAR SU MEJOR NIVEL ❌



Jugó 30 minutos en el Milán vs Sassuolo:



•0 disparo al arco

•2 pases (1 completado)

•9 toques de balón

•4 posesiones perdidas.



El Milán perdió 2-0 en la jornada 35. pic.twitter.com/LtUsCNhuy0 — Estadio Deportes (@EstadioDxts) May 3, 2026

Más de 200 días sin gol: la racha que preocupa

La falta de gol de Santiago Giménez se ha convertido en uno de los temas más relevantes para el AC de Milán. El delantero acumula más de 200 días sin anotar, una racha que combina lesiones, falta de ritmo y pocos minutos.

Su último tanto fue el 23 de septiembre de 2025, en la victoria 3-0 ante Lecce en la Copa de Italia. Desde entonces, el mexicano ha atravesado un periodo complicado que ha frenado su crecimiento en Europa.

En total, son 222 días sin gol para Santiago Giménez, quien regresó a las canchas el 21 de marzo de 2026 tras perderse más de 20 partidos por lesión.

Pocos minutos en 2026 con AC de Milán

En lo que va de 2026, Santiago Giménez apenas suma 101 minutos con el AC de Milán, reflejo de su falta de continuidad. De los seis partidos disponibles tras su regreso, en dos se quedó en la banca.

Ante Sassuolo, solo tocó el balón en nueve ocasiones durante los 31 minutos que estuvo en el campo, dejando ver su desconexión en el ataque del equipo dirigido por Massimiliano Allegri.

AC de Milán complica su cierre de temporada

La derrota dejó al AC de Milán sin la posibilidad de recuperar el subliderato de la Serie A. Ahora, el equipo se encuentra a tres puntos del Napoli y acumula dos partidos sin ganar.

Además, los rossoneri deberán cuidar su lugar en puestos de UEFA Champions League, ya que su ventaja sobre Como 1907 es de cinco puntos, mientras que Juventus sigue presionando en la tabla.

Sassuolo puso al Milán contra la pared desde el inicio

El encuentro se complicó desde los primeros minutos para el AC de Milán. Domenico Berardi abrió el marcador al minuto 4 tras un contragolpe, en una jugada polémica por una posible falta no sancionada.

La situación empeoró con la expulsión de Fikayo Tomori al 24′, dejando al equipo con diez jugadores. Posteriormente, Armand Laurienté sentenció el 2-0 definitivo con un potente disparo.

Presión rumbo al Mundial 2026 con la Selección Mexicana

La sequía de Santiago Giménez llega en un momento clave, a poco más de un mes del Mundial 2026. El delantero no solo pelea por recuperar su nivel en el AC de Milán, sino también por asegurar su lugar en la Selección Mexicana.

La competencia en ataque es fuerte: Raúl Jiménez, desde el Fulham, y opciones como Guillermo Martínez y Armando ‘Hormiga’ González han ganado terreno en la consideración del técnico Javier Aguirre.

El mes de mayo será determinante para Santiago Giménez, quien necesita recuperar el gol si quiere llegar en ritmo y con confianza a la máxima cita del fútbol mundial.

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