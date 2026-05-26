Santiago Giménez y Obed Vargas reportaron con el Tricolor y diez lucharán por dos lugares que restan

Santiago Giménez, delantero del AC Milan y Obed Vargas, mediocampista del Atlético de Madrid, reportaron este martes con la selección de México, que en la última semana definirá los dos últimos lugares en una lista de diez jugadores que buscan colarse de última hora en la lista de 26 mundialistas.

En la lista de diez jugadores que buscarán los dos últimos sitios disponibles para completar la lista mundialista que se dará a conocer el próximo 1 de junio, se incluye a Richard Ledezma, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz, Luis Chávez, Germán Berterame, Jesús Angulo, Everaldo López, Alejandro Gómez, Kevin Castañeda y Julián Araujo.

🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽



Santiago Giménez y Obed Vargas ya están concentrados en el CAR.



También se espera que este día se incorpore Johan Vásquez.



Raúl Jiménez lo haría en los próximos días en Los Ángeles.



Por ahora, ni Germán Berterame ni el Chino Huerta tienen llamado a la… pic.twitter.com/TBO6WyUVZg — Gibrán Araige (@GibranAraige) May 26, 2026

La selección mexicana reanudó su preparación para el segundo y penúltimo duelo de preparación en la última fase de trabajo diseñado por Javier Aguirre y donde les tocará enfrentar el próximo sábado a Australia en un duelo de alta complejidad y que podría ir dando una idea de lo que tiene en el morral el cuadro mexicano.

Giménez y Vargas decidieron cancelar sus vacaciones después de terminar su participación con sus equipos en el fútbol europeo y aunque tenían la opción de empezar a trabajar con el equipo mexicano hasta el próximo lunes, decidieron hacerlo de inmediato para buscar un sitio en el cuadro titular que debutará el próximo 11 de junio en el estadio de la Ciudad de México.

¿UN MUNDIAL HISTÓRICO?🇲🇽🤩



Santiago Gimenez habló sobre el objetivo que Aguirre le ha transmitido al grupo



Aseguró que la mentalidad dentro de la Selección Mexicana es gracias a lo que representa Aguirre junto con Márquez🙌



Capítulo V: Santiago Gimenez, Nacido Para El Gol👏 pic.twitter.com/gSxujZsXEE — Claro Sports (@ClaroSports) May 26, 2026

Ambos jugadores serán incluidos en la lista de viajeros para la ciudad de Los Ángeles, California, para el encuentro contra Australia y en donde podrían tener minutos de acción al igual que Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones, mientras que Johan Vásquez reportará directamente a la urbe californiana para el duelo en el Rose Bowl de la ciudad de Pasadena.

En el caso de Santiago Giménez, deberá luchar por la titularidad con Raúl Jiménez, Armando González y Guillermo Martínez, quienes serán los otros delanteros centros, aunque si Germán Berterame es convocado de última hora, podría realizar otras labores dentro del terreno de juego.

Mientras que Obed Vargas tendrá que hacer lo mismo con Edson Álvarez, Erik Lira, y Álvaro Fidalgo, en lo que se antoja una lucha sin dar o pedir cuartel en los 16 días que restan para el Mundial 2026, donde a México le tocará enfrentar a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

Se tiene contemplado que, para el juego contra Australia, ya están concentrados los 26 jugadores que eligió Javier Aguirre para la Copa del Mundo para tener todo listo en la justa mundialista.

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