Diego Lainez se suma a las críticas sobre la localía en la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup sigue dejando buenas sensaciones. Los partidos han sido atractivos y los duelos parejos. Sin embargo, el principal cuestionamiento está vinculado a la localía. Los clubes de la MLS parten con esa ventaja y Diego Lainez lo remarcó.

El exjugador del Real Betis considera que si hay una ventaja para los equipos que juegan en su casa. En este sentido, los clubes de la MLS son favorecidos durante todo el torneo.

“Hay una desventaja, no lo vamos a negar, es diferente jugar en tu casa y con tu gente, lo hemos visto en los últimos resultados en Concachampions o los equipos que han venido a jugar acá en esta Leagues Cup. Siempre aprovechamos todo para competir”, dijo el delantero mexicano.

Diego Lainez reconoció que @TigresOficial tendrá una ventaja sobre @WhitecapsFC.



"No estamos en igualdad de condiciones, tenemos que aprovechar nuestra localía”.#LeaguesCup pic.twitter.com/8KTanokpsF — PressPort (@PressPortmx) August 10, 2026

Los Tigres de la UANL vencieron al Real Salt Lake en su primera presentación por la vía de los penales. Este partido se desarrolló en el America First Field y los universitarios lograron salir victoriosos en la tanda 6-5.

El otro duelo fue en el Allianz Field. Los Tigres de la UANL igualaron 0-0 contra Minnesota United. Al igual que en. El partido anterior, los mexicanos se llevaron la victoria por la vía de los penales 4-2.

A demostrar el peso de la localía

Diego Lainez y sus compañeros tendrán la oportunidad de ejemplificar el factor positivo que puede representar la localía en la Leagues Cup 2026. Este miércoles 12 de agosto, los mexicanos recibirán a Whitecaps en el Estadio Universitario. Este es uno de los cuatro compromisos que estaba pautado en territorio mexicano.

“Ahora que hay un partido acá en México lo tenemos que aprovechar. Vancouver es un gran equipo, van a hacer un partido muy serio y tenemos que aprovechar nuestra localía, lo mucho que pesa el estadio”, agregó.

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