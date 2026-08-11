Los posibles rivales de Santiago Giménez en el Porto

Santiago Giménez intentaría retomar su nivel fuera del AC Milan. Los reportes vinculan al mexicano fuera del conjunto italiano. El Porto sería su destino. Repasa cuáles serían los rivales directos del delantero mexicano.

La información fue expuesta por el periodista Matteo Moretto en una conversación con Fabrizio Romano. El analista detalla que el jugador encajaría perfectamente en los intereses del entrenador portugués Francesco Farioli.

“Tal como está ahora, aunque no ha habido negociaciones formales entre los clubes o con el jugador, esta sigue siendo una posibilidad muy realista que vale la pena monitorear. Una vez que Rodrigo Mora se vaya, Oporto tendrá que fortalecer su ataque, y Giménez, como delantero, encaja perfectamente con los requisitos tácticos del Oporto”, inicia el reporte.

?? FC Porto have made contact with Santi Giménez camp over possible move from AC Milan.



Giménez would be keen on the move if clubs can agree on deal details. @MatteMoretto



??? https://t.co/FRv5BaHPGE pic.twitter.com/eBr02xNRIj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026

El reporte detalla que sería el propio entrenador el que estaría promoviendo esta contratación. Todo quedaría en manos de las negociaciones entre ambos clubes y la disposición de Santiago Giménez.

“El entrenador Farioli está presionando personalmente por esta transferencia. Según lo que sé, está impulsado en gran medida por las preferencias del entrenador en lugar de por el director deportivo o presidente del club, André Villas-Boas. Está estrechamente ligado a la visión táctica de Farioli. Necesitamos ver si Oporto puede cumplir con las condiciones financieras necesarias para completar el acuerdo”, agregó.

Los rivales de Santiago Giménez en el Porto

El Porto cuenta con tres delanteros centro en su plantilla. El primero de ellos parte con una desventaja. El español Samu Aghehowa está en el club desde 2024, pero en la actualidad se mantiene en recuperación de una rotura de ligamento cruzado. Su vuelta a las canchas sería en tres meses aproximadamente. A pesar de la lesión, en la última temporada marcó 20 goles en 32 partidos.

El siguiente en la lista es el sueco Deniz Gül. El delantero de 22 años también está en el equipo desde 2024. En la última campaña no tuvo números tan destacados. En 44 partidos, Deniz Gül anotó 7 goles y concedió 2 asistencias.

El otro atacante es el portugués André Silva. Con 30 años, Silva es una nueva incorporación en la plantilla del Porto. Silva jugó para el Elche en la temporada anterior. El exjugador del Milan marcó 10 goles en 32 partidos en la primera división del fútbol español.

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