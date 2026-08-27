Santiago Giménez recibe sentencia de muerte sobre su continuidad en el AC Milan

Como si se tratara de los implacables jueces de la Santa Inquisición, tanto el propietario del AC Milan, Gerry Cardinale, como el director técnico portugués, Rúben Amorim, han dictado una severa sentencia sobre el futuro de Santiago Giménez.

El panorama para el delantero mexicano es crítico: en caso de no aceptar las condiciones para vestirse con la playera del Porto, se arriesga a pasar el próximo medio año viviendo un auténtico calvario en las tribunas de San Siro.

?BREAKING NEWS?



Santiago Giménez is being released from AC Milan.



Despite intensive talks with #Porto, the player's management confirms that #PSV Eindhoven is close to signing the Mexican striker.#PSV's response:"He played at #Feyenoord, of course we want him". pic.twitter.com/pYIP2CnYGE — SanXz ? (@SanXz_9) August 27, 2026

Sin embargo, no todo está perdido en este juego de ajedrez. Una auténtica tabla de salvación apareció en el radar del atacante tricolor con un presunto interés de última hora por parte del PSV Eindhoven. El movimiento daría un vuelco de 180 grados a la situación, representando un destino idílico para un Santi Giménez que vería con mejores ojos regresar a una liga que ya domina a la perfección.



Al “Bebote” se le agota el oxígeno. Con el reloj de arena jugando en su contra en vísperas del cierre de registros en la Serie A italiana, el artillero de la Selección Mexicana tiene un plazo definitivo para resolver su futuro.

De lo contrario, sufriría un golpe demoledor en su trayectoria: ser borrado por completo de toda actividad futbolística profesional, un lastre pesadísimo de sacudirse para un goleador que busca desesperadamente su revancha deportiva.

La realidad en el vestuario rossonero es fría y tajante. Santiago Giménez, junto con hombres de la talla de Fikayo Tomori y Youssouf Fofana, simplemente no entran en el diseño táctico del proyecto comandado por Amorim.

La postura desde el trono de la directiva es inamovible: aunque estos futbolistas sigan cobrando puntualmente sus sueldos de la nómina del club, la orden de Cardinale es que no verán un solo minuto de juego bajo ninguna circunstancia si deciden ponerse rebeldes y no definir su salida inmediata.

Bajo este hostil escenario, el canterano de Cruz Azul tiene hasta las últimas horas del mercado para armar las maletas. El castigo en caso de quedarse a la fuerza en Italia sería el destierro absoluto: conformarse con entrenar por separado, con cero posibilidades de pisar la cancha, a la espera de que la ventana de transferencias vuelva a abrir sus puertas hasta el lejano mes de enero.

Esta postura radical fue respaldada de viva voz por el propio estratega portugués en conferencia de prensa previa al duelo liguero ante el Venezia, donde prácticamente le abrió la puerta de salida al atacante azteca y a sus compañeros de desgracia.

“Sabes que algunos jugadores no formarán parte del equipo de todas formas; no es porque no me gusten técnicamente, son jugadores excelentes, pero es imposible entrenar con 27 futbolistas. Somos profesionales; así que, si su salida pasa, les proporcionaremos todas las facilidades que necesiten para desempeñar sus funciones al máximo de sus capacidades”, enfatizó con frialdad Amorim, sentenciando el destino del ariete tricolor.

El gran obstáculo para destrabar el nudo marinero sigue estando en las oficinas de San Siro. El “Bebote” lleva días con el pulgar arriba y dándole el ‘sí’ definitivo a los Dragones Azules del Porto. Sin embargo, el estira y afloja económico entre los clubes mantiene la operación congelada.

La directiva del Milan rechazó una oferta inicial de cesión por 15 millones de euros con opción de compra, exigiendo al menos 5 millones más en variables y condiciones estrictas para forzar una cláusula de compra obligatoria, términos que en Portugal no terminan de digerir.

???? Porto remain in talks for Santiago Giménez.



The Portuguese club now need to put forward a proposal that meets AC Milan’s demands.



Negotiations are still alive. ??



? @Ekremkonur pic.twitter.com/PjevPM1gT4 — Terry Jr (@elite_terryjr) August 27, 2026

Las negociaciones se mantienen ardiendo al rojo vivo y, aunque el Porto lleva la mano, la urgencia del Milan por deshacerse de sus descartes podría provocar un auténtico golpe de timón de última hora si aparece un tercero en discordia. La moneda está en el aire y a Santiago Giménez se le terminan los días para escapar del infierno de la inactividad en Milán.

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