Presidente de la AFA se rinde a la “leyenda” de Messi mientras evalúan propuesta de despedida

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) analiza la posibilidad de organizar un partido de despedida para Lionel Messi en el estadio Monumental de River Plate, después de que el delantero anunciara el final de su trayectoria con la selección argentina, según reportó Infobae. La propuesta todavía depende de la decisión del propio futbolista, mientras la próxima ventana FIFA de amistosos se perfila como el primer escenario en el que podría definirse cómo será su adiós.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, dedicó este lunes un mensaje al capitán argentino y lo describió como una figura que ya forma parte de la historia del país y del fútbol mundial.

“Ya sos leyenda de esta tierra, de nuestra selección y del fútbol mundial. El capitán de nuestros sueños. Ese pibe, esa Pulga, ese extraterrestre que hizo posible lo que tantas veces parecía imposible”, escribió Tapia en su perfil de la red social X.

La cuenta oficial de la selección argentina también reaccionó al anuncio con un mensaje de despedida: “Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días”.

Messi, de 39 años, comunicó su decisión mediante una carta manuscrita en la que explicó las razones de su salida del combinado nacional. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar“, escribió el delantero.

Tapia respondió al anuncio con otro mensaje en el que resaltó el lugar que Messi ocupa para Argentina.

“¿Qué más se te puede pedir, Leo? Quizás, solamente, una cosa: que seas eterno. Porque el argentino no entiende de años, entiende de eternidades. Y vos ya sos parte de la nuestra”, añadió el dirigente.

La AFA prepara una posible despedida

La idea de realizar un último homenaje en el Monumental todavía no está definida. Desde la AFA existe la intención de que Messi pueda tener allí su partido de despedida con la selección, aunque el próximo paso dependerá de lo que decida el propio jugador después de anunciar el cierre de su ciclo internacional.

La próxima ventana FIFA de amistosos, prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, será la primera posterior a la Copa del Mundo. Aún no están confirmados los rivales que enfrentará Argentina durante ese periodo. Entre las posibilidades apareció un viaje a China, aunque tampoco existe confirmación al respecto.

Según información de Infobae, tres futbolistas de la selección que estuvieron en el vestuario del estadio MetLife de Nueva York, antes de la final contra España, señalaron que Messi había deslizado que ese encuentro podía ser su último partido con Argentina.

La despedida llega después de más de dos décadas del atacante con la camiseta celeste y blanca. Durante ese periodo disputó más de 200 encuentros internacionales, marcó 125 goles y aportó 68 asistencias.

También conquistó títulos importantes con Argentina, entre ellos dos Copas América y el Mundial de Qatar 2022.

Tapia acompañó su homenaje con un video que recupera diferentes momentos de Messi con la selección. Entre ellos aparece una entrevista de sus primeros años como futbolista, cuando le preguntaron cuál era su sueño. La respuesta del entonces joven jugador fue: “Ser campeón del mundo”.

“Sueño cumplido, capitán”, concluyó Tapia.

El anuncio también generó mensajes de integrantes de la selección. Ángel Di María, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y otros jugadores reconocieron la trayectoria de Messi y su papel dentro del grupo argentino.

Antonela Roccuzzo, esposa del delantero y madre de sus tres hijos, también publicó un mensaje dedicado al futbolista. “Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas”, escribió.

Roccuzzo destacó especialmente que sus hijos hayan podido verlo “luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final”.

Mientras Argentina procesa el anuncio de su capitán, la AFA mantiene abierta la posibilidad de organizar un último encuentro en el Monumental. La decisión sobre si ese homenaje llegará a celebrarse, sin embargo, todavía está en manos de Messi.

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