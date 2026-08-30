Nuevo revés en la carrera de Sampaoli: despedido de Talleres de Córdoba en Argentina

Jorge Sampaoli terminó su breve etapa al frente de Talleres de Córdoba después de apenas siete partidos, en los que el equipo argentino consiguió una sola victoria y quedó ubicado en el último lugar de la Zona A del Torneo Clausura. La salida del entrenador fue comunicada por el club este domingo, un día después del empate 0-0 ante Central Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes.

El conjunto cordobés acumuló cinco puntos durante el campeonato bajo la conducción del técnico argentino, antiguo estratega de Chile, Argentina, el Sevilla y el Marsella, producto de un triunfo, cuatro derrotas y dos empates. Estos últimos resultados llegaron en sus dos compromisos más recientes, pero no fueron suficientes para modificar la posición del equipo en la clasificación.

Sampaoli había asumido el cargo en junio, cuando reemplazó a Carlos Tevez. Su contrato contemplaba una duración de 18 meses, pero los resultados provocaron que su ciclo terminara mucho antes de lo previsto.

El anuncio se produjo después de un nuevo encuentro sin victoria. Frente a Central Córdoba, Talleres no pudo pasar del empate sin goles y, al término del partido, los aficionados despidieron con silbidos tanto a los jugadores como al cuerpo técnico.

Talleres agradece el trabajo del técnico

En el comunicado publicado en sus redes sociales, Talleres reconoció el trabajo realizado por Sampaoli y su equipo, aunque admitió que los resultados estuvieron por debajo de las expectativas que existían cuando comenzó la etapa.

“Agradecemos a Jorge y a todo su cuerpo técnico de gran jerarquía compuesto por Pablo Fernández, Diogo Meschine Alves, Marcos Fernández y Tadeu Meschine Alves, por el profesionalismo y el compromiso durante esta etapa al frente del Primer Equipo que para todos tenía otras expectativas en cuanto a resultados”, señaló el club.

?Jorge Sampaoli se despide de Talleres mediante Instagram:

??"Por el bien del club, di un paso al costado. Desde los juveniles hasta los mayores, lo hemos dado todo en cada entrenamiento. No pudimos. No hay que confundirse: nadie es peor persona por aceptar las malas". pic.twitter.com/mzYahnpHVy — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 30, 2026

La institución también hizo referencia a la relación que Sampaoli mantuvo con los futbolistas y al trabajo desarrollado junto al ‘staff’ institucional. Talleres destacó además el impulso que el entrenador dio a jugadores procedentes de sus categorías formativas.

El club informó que la salida se concretó respetando las condiciones acordadas con el técnico y sus colaboradores.

“Honrando su compromiso y su palabra, Jorge y su cuerpo técnico cobran hasta su último día trabajado”, añadió Talleres en su comunicado.

La institución cordobesa cerró el mensaje con un deseo para el futuro del entrenador: “Les deseamos a Jorge el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos, tanto en el plano profesional como personal”.

La salida deja a Talleres con la necesidad de definir quién asumirá la conducción del plantel para el resto del Torneo Clausura. El club señaló que ofrecerá información sobre la nueva estructura técnica durante los próximos días.

Para Sampaoli, el final de su paso por Córdoba llega después de un periodo especialmente corto. El entrenador dirigió siete encuentros oficiales y no consiguió revertir la situación deportiva de un equipo que permanece en el último puesto de su zona.

El balance de su gestión terminó con cinco puntos sobre los siete partidos disputados. Las cuatro derrotas condicionaron su permanencia, mientras que los dos empates consecutivos con los que cerró su ciclo tampoco permitieron que Talleres abandonara el fondo de la clasificación.

Sigue leyendo:

· Toluca, con un ojo al gato y otro al garabato, golea a Juárez y acecha al América

· Pumas le gana la guerra legal a Dani Alves en Europa y cobrará una fortuna por incumplimiento

· Messi destroza a Montreal y se convierte en líder de goleo individual tras póquer de anotaciones