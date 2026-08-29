Messi destroza a Montreal y se convierte en líder de goleo individual tras póquer de anotaciones

Lionel Messi volvió a ofrecer una actuación de alto nivel y fue la gran figura del Inter Miami en la goleada 7-1 sobre Montreal, en el NU Stadium.

El argentino marcó cuatro goles, dos de ellos de tiro libre, además de participar directamente en otra anotación con una asistencia para Luis Suárez. Su actuación le permitió alcanzar las 18 anotaciones en la MLS y colocarse como líder de la tabla de máximos goleadores.

El resultado también sirvió como una inyección de confianza para el conjunto de Miami, que espera la llegada de Cristian “Kily” González al banquillo una vez que el técnico argentino obtenga su visado y pueda asumir oficialmente sus funciones.

Mientras tanto, Guillermo Hoyos estuvo al frente del equipo en una noche en la que Messi volvió a marcar diferencias.

¡7-1 SIN PIEDAD! ?? Póker de Lionel Messi y el Inter Miami no se guardó nada contra CF Montréal. Revive aquí los golazos del capitán. #MLSenFOX #FOXDeportes pic.twitter.com/5AX19vvi88 — FOX Deportes (@FOXDeportes) August 30, 2026

Casemiro abrió el camino y Montreal no pudo resistir

El festival ofensivo comenzó con Casemiro, quien adelantó al Inter Miami mediante un remate de cabeza después de un tiro de esquina.

Montreal consiguió reaccionar y Fabian Herbers estableció el empate, pero el conjunto canadiense no logró contener el ataque local.

La respuesta llegó al minuto 39. Messi ejecutó un tiro libre directo desde una posición peligrosa y consiguió superar al guardameta chileno Thomas Gillier para poner el 2-1.

El argentino todavía tenía mucho más que ofrecer.

Messi completó su póquer con dos golazos de tiro libre

Apenas comenzó el segundo tiempo, Messi volvió a aparecer con una espectacular acción individual. El argentino se internó en el área, realizó un eslalon entre los defensores y definió para ampliar la ventaja del Inter Miami.

Poco después cambió el papel de goleador por el de asistente. Messi encontró a Luis Suárez, quien aprovechó el servicio para marcar el 4-1.

El quinto tanto llevó nuevamente la firma del argentino. Tras un error del Montreal en la salida de balón, Messi quedó en posición favorable y resolvió con una vaselina para completar su triplete.

La goleada todavía tendría dos capítulos más.

Alexander Shaw, con apenas 18 años, marcó el 6-1 con un disparo desde fuera del área, antes de que Messi cerrara una noche extraordinaria.

Cuando el partido entraba en su tramo final, el argentino volvió a colocarse frente al balón para ejecutar otro tiro libre. Su disparo superó la barrera y se ajustó al poste para convertirse en su cuarto gol de la noche.

Con ese tanto, Messi completó un póquer y llegó a 18 goles en la temporada de la MLS.

Alexis Sánchez tuvo media hora con Montreal

El chileno Alexis Sánchez, uno de los nuevos fichajes del Montreal, ingresó durante los últimos 30 minutos del encuentro, aunque no consiguió cambiar el rumbo de un partido que ya estaba completamente inclinado hacia el conjunto local.

La contundente derrota dejó al equipo canadiense sin capacidad de respuesta ante un Inter Miami que encontró en Messi a su principal arma ofensiva.

Lewandowski también apareció en la MLS

En otro de los partidos de la jornada, el polaco Robert Lewandowski también consiguió marcar.

El delantero anotó su quinto gol con Chicago Fire en el empate 2-2 frente a Seattle Sounders y además participó en otra anotación con una asistencia.

Así, mientras Messi se adueñó de los reflectores en Miami con cuatro goles y una asistencia, Lewandowski también volvió a ser protagonista para el conjunto de Chicago.

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