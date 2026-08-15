Ferran Torres, el nuevo ‘9’ del PSG, se despide con “orgullo” del FC Barcelona

Ferran Torres puso fin este sábado a su etapa con el FC Barcelona y comenzó una nueva aventura en el París Saint-Germain, después de que ambos clubes oficializaran el traspaso del delantero español, quien vestirá el dorsal número 9 del conjunto francés durante las próximas cinco temporadas.

El atacante valenciano, de 26 años, deja el equipo azulgrana después de cuatro temporadas y media en las que disputó 207 partidos y marcó 65 goles. Su salida se produce tras el interés del PSG y cuando le restaba un año de contrato con el Barcelona.

Torres confirmó su despedida a través de Instagram, donde agradeció al club catalán por los años que pasó en sus filas. “Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo”, aseguró el delantero, quien también destacó que su paso por Barcelona le permitió convertirse en “mejor futbolista y mejor persona”.

El jugador acompañó su mensaje con un video que recopiló algunos de sus principales momentos con la camiseta azulgrana. En su despedida, recordó además el compromiso que asumió al llegar al club y su intención de contribuir a que el equipo alcanzara sus objetivos.

“En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa, llegué prometiendo darlo todo y para eso he trabajado, siempre con el objetivo de ayudar al equipo, de llevar al Barça donde se merece, a lo más alto”, añadió.

Del Barcelona al proyecto de Luis Enrique

El traspaso permitirá a Torres reencontrarse con Luis Enrique Martínez, actual entrenador del PSG y técnico que le concedió su primera oportunidad con la selección española en 2020, durante un partido de la Liga de Naciones contra Alemania.

El PSG confirmó que el delantero firmó por cinco temporadas. El club francés no reveló los detalles económicos del acuerdo, aunque la operación rondaría los 50 millones de euros para el Barcelona.

La salida también estuvo condicionada por la situación contractual del futbolista. A Torres le quedaba solamente un año de vínculo con el conjunto catalán y, en caso de renovarlo, el Barcelona debía pagar ocho millones de euros al Manchester City, club en el que el delantero jugó entre 2020 y 2021.

Torres tenía previsto incorporarse el 12 de agosto a la pretemporada del Barcelona junto con el resto de los mundialistas españoles. Sin embargo, recibió autorización para viajar a París y completar los trámites de su incorporación al conjunto dirigido por Luis Enrique.

“Estoy muy feliz de comenzar una nueva aventura en un club tan ambicioso como el PSG. Quiero agradecer al presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos y al entrenador Luis Enrique por darme la oportunidad de unirme a este equipo, al que espero ayudar a conquistar el mayor número de trofeos posibles”, declaró el futbolista después de hacerse oficial el fichaje.

Una etapa con títulos y protagonismo internacional

Torres llegó al Barcelona después de formarse en las categorías inferiores del Valencia y de pasar por el Manchester City. Durante su estancia en el conjunto azulgrana conquistó tres títulos de Liga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

Su recorrido también incluye dos trofeos con la selección española: la Eurocopa de 2024 y el Mundial de 2026. En este último torneo, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, fue protagonista de la final ante Argentina, en la que marcó el gol que dio a España el título por 1-0.

En Barcelona, el atacante tuvo que competir habitualmente por el puesto de delantero centro con el polaco Robert Lewandowski. Pese a ese papel como suplente frecuente en la posición de ‘9’, terminó su ciclo con 65 goles en 207 encuentros.

El club catalán también dedicó un mensaje al futbolista con motivo de su salida. En un comunicado, expresó su “agradecimiento” a Torres “por su dedicación” durante las cinco temporadas que defendió la camiseta azulgrana y le deseó “mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera profesional”.

Ahora, el delantero continuará su carrera en París, donde asumirá el número 9 y se incorporará al proyecto del PSG tras cerrar una etapa marcada por títulos con el Barcelona y la selección española.

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