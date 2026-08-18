Filosofía, valores y presente deportivo, las razones por las que Rodri “eligió” al FC Barcelona

Rodrigo Hernández ‘Rodri’ ya es oficialmente jugador del Barcelona y explicó que su decisión de abandonar el Manchester City estuvo marcada principalmente por razones deportivas. El mediocampista español, que firmó con el conjunto azulgrana hasta el 30 de junio de 2030, aseguró durante su presentación que el club catalán fue desde el comienzo su primera opción.

“El Barcelona es un grandísimo club, ha sido un referente por su filosofía de juego y los valores que representa. Tenía alguna otra opción más, pero el Barcelona era mi primera opción y así se lo hice entender a Joan Laporta y a la junta directiva”, afirmó.

El jugador de 30 años llegó el lunes a Barcelona y al día siguiente completó el reconocimiento médico en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Después firmó su nuevo contrato y participó en una comida junto a dirigentes y ejecutivos del club antes de comparecer ante los medios.

Su llegada se produce después de una operación que, según diversas fuentes, se cerró por unos 60 millones de euros fijos más otros 11 millones en variables, según informó EFE.

Rodri apuesta por el proyecto y la idea de Flick

Aunque reconoció que recibió propuestas de clubes “muy importantes”, Rodri evitó confirmar directamente el interés del Real Madrid. El campeón del mundo insistió en que la decisión tomada junto a su familia estuvo relacionada exclusivamente con su carrera dentro del campo.

“Junto a mi familia y mi gente tomamos la decisión que creemos que es la mejor. Los motivos los guardo para mí, pero yo siempre he dicho que mis motivos siempre son deportivos y por ahí van las cosas“, explicó.

El nuevo futbolista azulgrana también destacó la conversación que mantuvo con Hansi Flick antes de cerrar su llegada. Según Rodri, el técnico alemán le transmitió “ilusión” y presentó una propuesta futbolística que encaja con lo que busca en esta etapa de su carrera.

“Es un entrenador que me motiva mucho poder entrenar con él. Tiene una idea valiente que me atrae mucho en este momento de mi carrera. Tengo margen de mejora y él me puede completar al máximo. Es un entrenador transparente, que te dice lo que quiere”, señaló.

El español considera que su experiencia puede ser útil en un vestuario joven. Entre los jugadores a los que mencionó aparece Marc Bernal, de 19 años, quien, según Rodri, “podrá crecer” a su lado.

El centrocampista también puso el foco en la evolución colectiva del Barcelona. A su juicio, el equipo de Flick ha mostrado un crecimiento importante durante las últimas temporadas tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League.

“Uno de los motivos de venir aquí no es solo el presente sino la proyección del proyecto. El centro del campo del Barça es espectacular, pero tenemos mucho talento en todas las líneas. Vengo con ganas de seguir mejorando”, puntualizó.

“Estamos creando un equipo para ganar en Europa, en España… Estoy deseando que todos los objetivos se cumplan a final de temporada”, agregó.

Reencuentro con siete campeones del mundo

Rodri tendrá además la posibilidad de compartir vestuario con siete compañeros de la selección española con los que recientemente conquistó el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá: Joan García, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Olmo, Eric Garcia y Lamine Yamal.

Precisamente sobre Yamal tuvo palabras de reconocimiento. El atacante fue descrito por Rodri como “un jugador que entiende el fútbol de manera colectiva” y con una “proyección increíble” para convertirse en el mejor del mundo.

Su primera oportunidad de aparecer junto al primer equipo llegará con su presencia en la presentación del plantel azulgrana durante el Trofeo Joan Gamper, mientras espera recuperar progresivamente el ritmo necesario para competir.

Sigue leyendo:

· ‘Loco’ Abreu descarta dejar a los Xolos para dirigir en el fútbol de Uruguay

· Cristiano Ronaldo vislumbra el retiro: “Probablemente este será mi último año en el fútbol”

· Jose Mourinho siente que llega al Real Madrid por primera vez