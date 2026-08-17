Loco’ Abreu descarta dejar a los Xolos para dirigir en el fútbol de Uruguay

Sebastián ‘Loco’ Abreu continuará al frente de Tijuana y descartó la posibilidad de convertirse en el nuevo entrenador de Nacional de Montevideo, club que permanece en la búsqueda de un reemplazo para Jorge Bava. El exdelantero uruguayo cerró la puerta a un regreso inmediato al equipo del que es ídolo después de que su nombre apareciera entre las alternativas para ocupar el banquillo.

La decisión llegó después de que Abreu condujera a los Xolos a una victoria por 2-1 sobre Cruz Azul, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura mexicano. Tras ese encuentro, el técnico fue consultado sobre la posibilidad de asumir el cargo en Nacional y dejó clara su postura.

“Estoy súper comprometido con todo lo que nos toca (…) Si el capitán del barco se va y el barco queda en el medio del mar, qué van a pensar los marineros. El capitán es el último que se hunde en el barco”, enfatizó Abreu.

Su continuidad en México deja a Nacional con la necesidad de explorar otras alternativas para ocupar un puesto que quedó vacante tras la salida de Bava.

#Xolos

El “Loco” Abreu dice que hay sueños que quiere cumplir pero para todo hay momentos. @FOXDeportes pic.twitter.com/8oqA3es6Jz — Jessi Zamora (@jessizamora) August 17, 2026

Nacional busca entrenador tras una nueva crisis deportiva

Bava dejó su cargo después de la derrota ante Racing en la segunda jornada del Torneo Clausura uruguayo. El revés representó su undécima derrota en 25 partidos dirigidos y provocó también movimientos en otras áreas de la estructura deportiva del club.

Sebastián Eguren, director deportivo, y Martín Ligüera, secretario técnico, renunciaron a sus respectivos cargos tras la salida del entrenador.

Antes de Bava, Nacional había comenzado la temporada bajo la conducción de Jadson Viera, quien fue despedido en marzo. El técnico dejó el puesto después de que el equipo perdiera la Supercopa Uruguaya y el clásico del Torneo Apertura, además de registrar apenas cinco victorias en sus primeros 16 encuentros.

En ese escenario, Abreu había aparecido como una de las opciones consideradas por la dirigencia. El dirigente Alex Saúl incluso había señalado que el exfutbolista podía ser el “plan A” del Tricolor, aunque también había otras alternativas disponibles y la posibilidad de elegir a alguien formado dentro del propio club no estaba descartada.

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, reconoció este lunes que las posibilidades de concretar la llegada de Abreu eran muy reducidas, pese a la “ilusión enorme” del entrenador por dirigir al equipo.

La relación de Abreu con Nacional está marcada por una extensa etapa como futbolista. El uruguayo disputó 100 partidos con el club en diferentes períodos entre 2001 y 2015, consiguió dos títulos del Campeonato Uruguayo y marcó 56 goles. Ocho de esas anotaciones fueron ante Peñarol en clásicos, convirtiendo al conjunto aurinegro en el rival al que más veces le anotó con la camiseta tricolor.

Ahora, Nacional deberá continuar con la búsqueda de un entrenador mientras Abreu permanece al frente de Tijuana.

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