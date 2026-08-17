Leyendas del fútbol colombiano se unirán en partido a beneficio tras el terremoto

El fútbol colombiano volverá a reunirse por una causa que va mucho más allá de la cancha. Leyendas del fútbol colombiano disputarán el próximo viernes 21 de agosto un partido solidario en el estadio El Campín de Bogotá, con el objetivo de recaudar fondos para las familias y comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

La iniciativa, denominada “Levantemos a Colombia”, es organizada por el exfutbolista colombiano Mario Yepes y busca reunir a aficionados, familias, jugadores, empresas y ciudadanos para apoyar a las personas damnificadas por la emergencia.

Aunque todavía no se ha confirmado qué exjugadores participarán en el encuentro, los organizadores ya hicieron un llamado a los colombianos para sumarse a la jornada y contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas.

El exfutbolista Mario Alberto Yepes anunció ‘Levantemos a Colombia’, un partido solidario que reunirá a leyendas del fútbol colombiano este 21 de agosto en El Campín, con boletería desde $25.000. “Colombia está viviendo uno de esos momentos donde necesitamos estar más unidos que? pic.twitter.com/c0Fet14l3j — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 16, 2026

Mario Yepes lanza un llamado para ayudar a Colombia

Yepes, quien tuvo una destacada carrera en clubes como River Plate, AC Milan y París Saint-Germain, explicó que este encuentro tendrá un objetivo muy diferente al de cualquier partido que disputó durante su trayectoria profesional.

“Esta vez no vamos a jugar por tres puntos, por una clasificación, por un título o por una copa. Vamos a jugar por el título más importante: ayudar a Colombia a levantarse“, señaló el exdefensor en un video publicado en Instagram.

La campaña “Levantemos a Colombia” pretende convertir al fútbol en un punto de encuentro para colaborar con las personas que perdieron sus viviendas o sufrieron daños como consecuencia del terremoto.

De acuerdo con los organizadores, la totalidad de los fondos recaudados mediante el partido será destinada a las familias y comunidades de los municipios, ciudades y departamentos afectados.

“Colombia se unió de una manera extraordinaria para atender esta emergencia. Ahora debemos seguir uniéndonos para reconstruirnos“, añadió Yepes.

El Campín será escenario del partido solidario

El encuentro se disputará el viernes 21 de agosto en el estadio El Campín de Bogotá, uno de los escenarios deportivos más importantes de Colombia.

La convocatoria busca involucrar no solamente a las antiguas figuras del fútbol colombiano, sino también a los aficionados y al sector empresarial, con la intención de ampliar el alcance de la ayuda para las comunidades damnificadas.

Por ahora, los organizadores mantienen pendiente el anuncio de los nombres que formarán parte del partido, por lo que existe expectativa entre los aficionados por conocer qué leyendas del fútbol colombiano volverán a reunirse sobre el terreno de juego.

El terremoto dejó miles de damnificados

La iniciativa llega mientras Colombia continúa enfrentando las consecuencias del terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el 10 de agosto.

El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), difundido este domingo, reporta 289 fallecidos, 4,187 heridos y 143 desaparecidos.

La emergencia también provocó importantes daños materiales. Según las autoridades, 26,945 viviendas quedaron destruidas y otras 127,557 resultaron averiadas.

Ante este escenario, el partido organizado por Mario Yepes pretende que el fútbol vuelva a convertirse en una herramienta de solidaridad y apoyo para quienes ahora enfrentan el desafío de reconstruir sus hogares y comunidades.

“Levantemos a Colombia” tendrá así un objetivo que no estará definido por un marcador: recaudar recursos para ayudar a las personas afectadas por una de las emergencias más graves que ha enfrentado el país en los últimos días.

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